13日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数299、値下がり銘柄数257と、値上がりが優勢だった。



個別ではマイクロ波化学<9227>がストップ高。イタミアート<168A>は一時ストップ高と値を飛ばした。博展<2173>、ジェイグループホールディングス<3063>、技術承継機構<319A>、ミーク<332A>、ｉ－ｐｌｕｇ<4177>など18銘柄は昨年来高値を更新。ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>、ラクオリア創薬<4579>、ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ<338A>、ＱＤレーザ<6613>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｃｏｃｏｌｉｖｅ<137A>、日本情報クリエイト<4054>、スタートライン<477A>、フツパー<478A>、ＦＩＸＥＲ<5129>など6銘柄が昨年来安値を更新。イーエムネットジャパン<7036>、ワンダープラネット<4199>、ＴＯＲＩＣＯ<7138>、インフキュリオン<438A>、ビーマップ<4316>は値下がり率上位に売られた。



