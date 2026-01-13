ETF売買代金ランキング＝13日前引け
13日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 106406 31.0 48650
２. <1357> 日経Ｄインバ 16212 31.7 5119
３. <1321> 野村日経平均 16139 118.2 55640
４. <1542> 純銀信託 12470 155.2 39480
５. <1540> 純金信託 10758 77.0 22120
６. <1360> 日経ベア２ 10731 118.6 125.8
７. <1579> 日経ブル２ 8497 56.7 523.6
８. <1458> 楽天Ｗブル 8468 30.7 57730
９. <1306> 野村東証指数 4253 148.7 3773.0
10. <2036> 金先物Ｗブル 3950 234.2 204400
11. <1545> 野村ナスＨ無 3376 851.0 41160
12. <1568> ＴＰＸブル 3276 78.7 792.8
13. <1615> 野村東証銀行 2382 24.6 580.0
14. <1489> 日経高配５０ 2361 165.3 3016
15. <2644> ＧＸ半導日株 2338 65.2 2867
16. <1398> ＳＭＤリート 2294 56.2 2093.5
17. <1541> 純プラ信託 2211 73.1 11320
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2062 125.8 74610
19. <1329> ｉＳ日経 1998 194.3 5578
20. <1320> ｉＦ日経年１ 1823 328.9 55450
21. <1459> 楽天Ｗベア 1629 81.0 207
22. <314A> ｉＳゴールド 1602 68.8 344.5
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1479 73.8 2205.0
24. <1330> 上場日経平均 1305 204.9 55680
25. <1328> 野村金連動 1210 57.6 17300
26. <1655> ｉＳ米国株 1187 139.8 798.2
27. <1326> ＳＰＤＲ 1130 59.6 66840
28. <1358> 上場日経２倍 1058 284.7 92360
29. <1671> ＷＴＩ原油 938 -11.6 3110
30. <466A> ＧＸ防衛テク 919 43.6 1302
31. <2244> ＧＸＵテック 855 16.2 3227
32. <2038> 原油先Ｗブル 849 13.0 1473
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 816 135.2 2309
34. <1673> ＷＴ銀 798 470.0 12220
35. <435A> ｉＦ日本配当 733 34.7 2290
36. <1475> ｉＳＴＰＸ 718 69.7 371.8
37. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 703 81.2 31740
38. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 646 137.5 1077
39. <200A> 野村日半導 632 35.3 2693
40. <1346> ＭＸ２２５ 601 67.9 55720
41. <2559> ＭＸ全世界株 578 72.5 27000
42. <2865> ＧＸＮカバコ 540 325.2 1237
43. <2016> ｉＦ米債７有 530 17566.7 1856
44. <1547> 上場ＳＰ５百 510 60.4 12060
45. <380A> ＧＸ中国テク 497 630.9 1250
46. <1571> 日経インバ 485 234.5 391
47. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 429 85.7 524.9
48. <1348> ＭＸトピクス 393 504.6 3760
49. <1356> ＴＰＸベア２ 389 122.3 152.9
50. <1476> ｉＳＪリート 379 45.8 2114
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 106406 31.0 48650
２. <1357> 日経Ｄインバ 16212 31.7 5119
３. <1321> 野村日経平均 16139 118.2 55640
４. <1542> 純銀信託 12470 155.2 39480
５. <1540> 純金信託 10758 77.0 22120
６. <1360> 日経ベア２ 10731 118.6 125.8
７. <1579> 日経ブル２ 8497 56.7 523.6
８. <1458> 楽天Ｗブル 8468 30.7 57730
９. <1306> 野村東証指数 4253 148.7 3773.0
10. <2036> 金先物Ｗブル 3950 234.2 204400
11. <1545> 野村ナスＨ無 3376 851.0 41160
12. <1568> ＴＰＸブル 3276 78.7 792.8
13. <1615> 野村東証銀行 2382 24.6 580.0
14. <1489> 日経高配５０ 2361 165.3 3016
15. <2644> ＧＸ半導日株 2338 65.2 2867
16. <1398> ＳＭＤリート 2294 56.2 2093.5
17. <1541> 純プラ信託 2211 73.1 11320
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2062 125.8 74610
19. <1329> ｉＳ日経 1998 194.3 5578
20. <1320> ｉＦ日経年１ 1823 328.9 55450
21. <1459> 楽天Ｗベア 1629 81.0 207
22. <314A> ｉＳゴールド 1602 68.8 344.5
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1479 73.8 2205.0
24. <1330> 上場日経平均 1305 204.9 55680
25. <1328> 野村金連動 1210 57.6 17300
26. <1655> ｉＳ米国株 1187 139.8 798.2
27. <1326> ＳＰＤＲ 1130 59.6 66840
28. <1358> 上場日経２倍 1058 284.7 92360
29. <1671> ＷＴＩ原油 938 -11.6 3110
30. <466A> ＧＸ防衛テク 919 43.6 1302
31. <2244> ＧＸＵテック 855 16.2 3227
32. <2038> 原油先Ｗブル 849 13.0 1473
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 816 135.2 2309
34. <1673> ＷＴ銀 798 470.0 12220
35. <435A> ｉＦ日本配当 733 34.7 2290
36. <1475> ｉＳＴＰＸ 718 69.7 371.8
37. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 703 81.2 31740
38. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 646 137.5 1077
39. <200A> 野村日半導 632 35.3 2693
40. <1346> ＭＸ２２５ 601 67.9 55720
41. <2559> ＭＸ全世界株 578 72.5 27000
42. <2865> ＧＸＮカバコ 540 325.2 1237
43. <2016> ｉＦ米債７有 530 17566.7 1856
44. <1547> 上場ＳＰ５百 510 60.4 12060
45. <380A> ＧＸ中国テク 497 630.9 1250
46. <1571> 日経インバ 485 234.5 391
47. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 429 85.7 524.9
48. <1348> ＭＸトピクス 393 504.6 3760
49. <1356> ＴＰＸベア２ 389 122.3 152.9
50. <1476> ｉＳＪリート 379 45.8 2114
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース