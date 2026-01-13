　13日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　106406　　　31.0　　　 48650
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 16212　　　31.7　　　　5119
３. <1321> 野村日経平均　　 16139　　 118.2　　　 55640
４. <1542> 純銀信託　　　　 12470　　 155.2　　　 39480
５. <1540> 純金信託　　　　 10758　　　77.0　　　 22120
６. <1360> 日経ベア２　　　 10731　　 118.6　　　 125.8
７. <1579> 日経ブル２　　　　8497　　　56.7　　　 523.6
８. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8468　　　30.7　　　 57730
９. <1306> 野村東証指数　　　4253　　 148.7　　　3773.0
10. <2036> 金先物Ｗブル　　　3950　　 234.2　　　204400
11. <1545> 野村ナスＨ無　　　3376　　 851.0　　　 41160
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　3276　　　78.7　　　 792.8
13. <1615> 野村東証銀行　　　2382　　　24.6　　　 580.0
14. <1489> 日経高配５０　　　2361　　 165.3　　　　3016
15. <2644> ＧＸ半導日株　　　2338　　　65.2　　　　2867
16. <1398> ＳＭＤリート　　　2294　　　56.2　　　2093.5
17. <1541> 純プラ信託　　　　2211　　　73.1　　　 11320
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2062　　 125.8　　　 74610
19. <1329> ｉＳ日経　　　　　1998　　 194.3　　　　5578
20. <1320> ｉＦ日経年１　　　1823　　 328.9　　　 55450
21. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1629　　　81.0　　　　 207
22. <314A> ｉＳゴールド　　　1602　　　68.8　　　 344.5
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1479　　　73.8　　　2205.0
24. <1330> 上場日経平均　　　1305　　 204.9　　　 55680
25. <1328> 野村金連動　　　　1210　　　57.6　　　 17300
26. <1655> ｉＳ米国株　　　　1187　　 139.8　　　 798.2
27. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1130　　　59.6　　　 66840
28. <1358> 上場日経２倍　　　1058　　 284.7　　　 92360
29. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 938　　 -11.6　　　　3110
30. <466A> ＧＸ防衛テク　　　 919　　　43.6　　　　1302
31. <2244> ＧＸＵテック　　　 855　　　16.2　　　　3227
32. <2038> 原油先Ｗブル　　　 849　　　13.0　　　　1473
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 816　　 135.2　　　　2309
34. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 798　　 470.0　　　 12220
35. <435A> ｉＦ日本配当　　　 733　　　34.7　　　　2290
36. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 718　　　69.7　　　 371.8
37. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 703　　　81.2　　　 31740
38. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 646　　 137.5　　　　1077
39. <200A> 野村日半導　　　　 632　　　35.3　　　　2693
40. <1346> ＭＸ２２５　　　　 601　　　67.9　　　 55720
41. <2559> ＭＸ全世界株　　　 578　　　72.5　　　 27000
42. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 540　　 325.2　　　　1237
43. <2016> ｉＦ米債７有　　　 530　 17566.7　　　　1856
44. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 510　　　60.4　　　 12060
45. <380A> ＧＸ中国テク　　　 497　　 630.9　　　　1250
46. <1571> 日経インバ　　　　 485　　 234.5　　　　 391
47. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 429　　　85.7　　　 524.9
48. <1348> ＭＸトピクス　　　 393　　 504.6　　　　3760
49. <1356> ＴＰＸベア２　　　 389　　 122.3　　　 152.9
50. <1476> ｉＳＪリート　　　 379　　　45.8　　　　2114
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース