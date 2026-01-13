千葉ロッテマリーンズは13日、球団OBの大谷智久氏と成田翔氏がマリーンズ・ベースボールアカデミー(以下、MBA)のテクニカルコーチに就任すると発表した。

大谷氏は2026年1月1日から、成田氏は2月1日からコーチに就任し、MBAの通常スクールおよびムービーレッスンでのコーチングや、県内の幼稚園や小学校を訪問して野球の基礎を教える活動「ベースボールチャレンジ」を通して野球普及活動にも携わる。

プロ通算20勝右腕の大谷氏は兵庫・報徳学園―早大―トヨタ自動車を経て、10年にロッテ入団。現役引退後は21年からロッテのコーチ、25年は投手コーディネーターを務めた。左腕の成田氏は秋田商から16年にロッテ入団。23年に現役ドラフトでヤクルトへ移籍し、24年は全川崎クラブ、25年は3GoodGroup HOZEN noLimitedsでプレーした。

▼大谷智久氏 皆さんにとって野球の時間が、より充実したものになるよう、これまでに得た経験を活かしながら、一日一日を大切に、丁寧にサポートしていきます。楽しみながら練習を重ね、共に成長していきましょう。グラウンドで皆さんにお会いできる日を心待ちにしています。

▼成田翔氏 『夢』や『目標』を持つことは、子どもたちが成長していく上でとても大切なことだと思います。子どもたち一人ひとりが掲げる夢や目標に向かって、共に挑戦していきたいです。悔しいことも、嬉しいことも、すべてが大切な経験です。たくさんの経験を重ねながら、一つでもレベルアップし、野球が今よりもっと上手くなれるよう一緒に頑張っていきましょう。これからよろしくお願いいたします。