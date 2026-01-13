46歳・オーイシマサヨシ、20歳と現在の比較写真公開「毎年若返ってる」「今のが圧倒的に若い」「年齢のバグ」 成人式の写真に反響
歌手のオーイシマサヨシ（大石昌良、46）が12日、自身のXを更新。成人の日に自身の成人式の写真と現在の写真を並べ、さまざまな反響を呼んでいる。
【写真】「毎年若返ってる」オーイシマサヨシが公開した成人式と現在の“比較写真”
オーイシは「新成人のみなさん おめでとうございます 僕の成人式の画像貼っておきます」と茶髪＆サングラスにスーツ姿の自身の写真を披露。さらに次の投稿では、「←20歳 46歳→」と成人式と現在の写真を並べた“比較写真”をアップした。
この投稿にファンからは「毎年若返ってるけど、どんな魔法かけてるの?!」「今のが圧倒的に若いよね ワイと同い年とは思えん」「肌の感じ高2ぐらいっすよ」「毎年この日を楽しみにしてます笑笑笑笑」「26って言うても充分騙せる凄いわぁ〜」「お肌のハリが変わってないですけど！すごい！」「年齢のバグがおきてる」などの声が寄せられている。
