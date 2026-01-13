「全国都道府県対抗女子駅伝」（１１日、たけびしスタジアム京都発着）

兵庫が大阪とのデッドヒートの末に敗れ、惜しくも７大会ぶりの優勝を逃した。レース後、２区で１４人抜きの快走を演じた田中希実の行動がファンの感動を呼んだ。

１６位でタスキを受けた田中は区間賞の快走で１４人抜き。兵庫を一気に２位まで押し上げ、中長距離界のトップランナーとしての力をまざまざと見せつけた。

中継所から競技場に戻ると、群馬の不破と一緒にビジョンを見つめながら最終９区のデッドヒートを追った。惜しくもラスト１キロ付近で大阪のスパートに永長里緒はついていけず後退。トラックに入った時点では３秒差だったが、その差を広げられてのフィニッシュとなった。

直後ミックスゾーンで号泣する永長に近寄り、優しく言葉をかけた田中。兵庫チームのキャプテンとしての姿勢も垣間見えた。中学、高校と世代を超えたランナーが集う都道府県女子駅伝。「走る姿勢や走る時の私の考え、というものが（チームに）伝わってくれていたのではと思う」と回顧した。

トップ選手としての実力だけでなく、人間性の部分でも後輩達に伝えるべきものを伝えた田中。大会前には言葉をかわしながら練習する姿もあった。世界と戦う選手と触れ合った時間は、間違いなく次世代の選手たちの励みになったはずだ。