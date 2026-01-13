½»Âð¹âÆ¤ÎµßÀ¤¼ç¤«¡È²ÈÄÂ2³ä°Â¡É¡Ö¥¢¥Õ¥©¡¼¥À¥Ö¥ë½»Âð¡×ÅìµþÅÔ¤¬300¸ÍÄó¶¡Í½Äê¡¡72Ö¡¦Ãó¼Ö¾ìÉÕ¤ÃÛ41Ç¯¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç²ÈÄÂ8Ëü8000±ßÊª·ï¤â
½»Âð²Á³Ê¤ä²ÈÄÂ¤¬¹âÆ¤¹¤ëÃæ¡¢ÅìµþÅÔ¤Ï»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤òÂÐ¾Ý¤ËÄÂÎÁ¤òÁê¾ì¤è¤ê2³ä°Â¤¯Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¢¥Õ¥©¡¼¥À¥Ö¥ë½»Âð¡×»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¶õ¤²È¤ò¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤Æ¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼²½¤äÃÇÇ®À¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´À¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÔ¤ÏÁá¤±¤ì¤Ð2026Ç¯ÅÙ¤Ë¤âÌó300¸Í¤ÎÄó¶¡¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤òÂÐ¾Ý¤ËÁê¾ì¤è¤ê2³ä°Â¤¤²ÈÄÂ¤ÇÄó¶¡
½»Âð²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¯Ãæ¡Ö»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¡×¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÄÂÎÁ¤¬2³ä°Â¤Ë¤Ê¤ë¿·»ö¶È¤òÅìµþÅÔ¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÔÆ°»º¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¡×¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯11·î¤ÎÅìµþ23¶è¤Î¿·ÃÛ¸Í·ú¤Æ½»Âð¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï8107Ëü±ß¡£2021Ç¯¤Î5643Ëü±ß¤ÈÈæ¤ÙÌó44¡ó¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½»Âð»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
ÅÔÆâºß½»¡Ê40Âå¡Ë¡§
2025Ç¯¤Ë¸Í·ú¤Æ¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊý¤¬¹â¤¯¤Æ¡£Áª¤Ö¤È¤¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅÔ¿´¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤«Á´Á³Çã¤¨¤Ê¤¤ÃÍÃÊ¤Ç¡¢¹Ù³°¤ÎÊý¤Ë¡£
ÅÔÆâºß½»¡Ê50Âå¡Ë¡§
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¹¤´¤¤ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤Æ¡Ö²¯¡×¡£²¯¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£
ÌÚ¹¹ÄÅºß½»¡Ê30Âå¡Ë¡§
¤ß¤ó¤ÊÇË»º¤·¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡£Çã¤¨¤Ê¤¤¤è¤Í¡£½»¤á¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£ÌµÍý¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
°ìÊý¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ²ÈÄÂ¤â25Ëü1446±ß¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â2021Ç¯¤Î19Ëü558±ß¤ÈÈæ¤ÙÌó32¡ó¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
30Âå¡§
¹â¤¤¤È»×¤¦¡£¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²È¤ò·ú¤Æ¤è¤¦¤«¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ç¤·¤Æ¡¢¿ôÇ¯Á°¤è¤ê¤¹¤´¤¯¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
½»Âð²Á³Ê¤¬¹âÆ¤¹¤ëÃæ¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤òÂÐ¾Ý¤ËÍÍ¡¹¤ÊÊä½õ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÅìµþÅÔ¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë²ÈÄÂ2³ä°Â¤Î¡Ö¥¢¥Õ¥©¡¼¥¿¥Ö¥ë½»Âð¡×¡£
¡Ö¥¢¥Õ¥©¡¼¥¿¥Ö¥ë¡×¤È¤Ï¡Ö¼êº¢¤Ê¡¦Æþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£
ÅìµþÅÔ¤¬¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¸Í·ú¤Æ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¡Ö»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¡×¤ä¡Ö¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Áê¾ì¤è¤êÌó2³ä°Â¤¤²ÈÄÂ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤À¡£
¶õ¤²È¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÄã²Á³Ê¤ò¼Â¸½
ÃÛ41Ç¯¤Î¶õ¤²È¤ò»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¸þ¤±¤Ë¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤¿Êª·ï¤ÎÃæ¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¥ä¥â¥ê¡¦Æ£ß·ÀµÂÀÏºÂåÉ½¡§
¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÃÊº¹¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ÎÆþµï¼Ô¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢°ÂÁ´¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1³¬¤Î¾²¤Ï¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡£¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤â¡¢¾²¡¦ÊÉ»æ¡¦Å·°æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡£Âç¤¤ÊÁë¤Ï¡¢¼×Ç®¡¦ÃÇÇ®À¤Î¹â¤¤Æó½Å¥¬¥é¥¹¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£ÀöÌÌ½ê¡¦Íá¼¼¤â¡¢¿·¤¿¤ËÄÉ¤¤¿æ¤µ¡Ç½¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¥ä¥â¥ê¡¦Æ£ß·ÀµÂÀÏºÂåÉ½¡§
¸µ¡¹¸Å¤¤¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥ë¤À¤ÈÎä¤¿¤¯¤Æ¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤Ç¡¢ÊÝ²¹À¤Î¤¢¤ë¥·¡¼¥È¤Ë¾²¤òÄ¥¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÞ¸ûÇÛ¤Î³¬ÃÊ¤Ë¤Ï¡¢¼ê¤¹¤ê¤òÀßÃÖ¤·¤Æ°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£2³¬¤â¥Õ¥ë¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¡¢²¡¤·Æþ¤ì¤Ë¤Ï¥í¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¡£
È¬²¦»Ò»Ô¤ÇÃÛ41Ç¯¡¢72Ö¡¢Ãó¼Ö¾ìÉÕ¤¤Î¤³¤Á¤é¤ÎÊª·ï¤Î²ÈÄÂ¤Ï8Ëü8000±ß¡£ÉÕ¶á¤ÎÁê¾ì¤ÏÌó10Ëü±ß¤Î¤¿¤á¡¢Ìó2³ä°Â¤À¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥ä¥â¥ê¡¦Æ£ß·ÀµÂÀÏºÂåÉ½¡§
¼ê¤Ä¤«¤º¤Î¶õ¤²È¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤·¤Æ²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤¿¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î¥³¥¹¥È¤ò²¼¤²¤ë¤Î¤ÇÄÂÎÁ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¢¥Õ¥©¡¼¥À¥Ö¥ë½»Âð¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤Ë¤Ï»Ô¾ì²Á³Ê¤Î2³äÄøÅÙ°Â¤¤ÄÂÎÁ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Õ¥©¡¼¥À¥Ö¥ë½»Âð¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Í¥¦¥Ü¡¼¥ÎµÆÀî¡×¤Ï¡¢Æþµï¼Ô¤òÌ¤½¢³Ø»ù¤é¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤Ë¸ÂÄê¡£¼ýÇ¼¤ä°ÂÁ´ÌÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ¤Ç¤ÎÂ÷»ù¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä»Ò¤É¤â¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤Ê¤É¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ë½¼¼Â¤·¤¿ÀßÈ÷¤¬¤¢¤ë¡£
ÅÔ¤ÏÁá¤±¤ì¤Ð2026Ç¯ÅÙ¤Ë¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥Õ¥©¡¼¥À¥Ö¥ë½»Âð¤òÌó300¸ÍÄó¶¡¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×1·î12ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë