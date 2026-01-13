FLYING KIDS、カーリングシトーンズの浜崎貴司（60）が13日、X（旧ツイッター）を更新。ミュージシャン、音楽プロデューサー、ラジオパーソナリティーとして活躍した、スマイリー原島さんの訃報を受け、追悼した。

浜崎は、原島さんの死去に「本当に残念です」と悔やみ、「私は原島さんが大好きでした。書きたいことが沢山ありすぎて困っています。実は私は原島さんが亡くなる前の日の1／4に、入院していた原島さんに会いに行ったのです。たまたま原島さんが緩和ケアに移ったので、医師から面会を許されたのでした」と書き出した。

病室のベッドで眠る原島さんと対面。スタッフにうながされてその手を握ると「すると原島さんは触れていた私の手を、寝返りを打ちながら払いのけたのでした」という。「それは原島さんがまるで『浜崎、なんだか気恥ずかしいぞ！』と言ってるような感じでした。いや、もしかしたら『こら、起こすんじゃねえ』かもしれません。とにかく思わぬ展開に私はなんだか、おかしくなってしまい、少し笑ってしまいました」と出来事を振り返り、「それにしてもスマイリー原島という人間がいない世界はなんだか寂しいです。反骨と愛情とユーモアに溢れたお方でした。馬鹿みたいにロックというものに人生を捧げた、稀有な方でした」と人柄をしのんだ。

最後にLINEでやりとりしたのは昨年10月24日だったという。「『ライブに行けないのが残念』とのメッセージ。いつも熊本でのライブに来てくれていた原島さん。熊本に行けば当たり前のように会えると思っていたので、一緒に撮った写真がほとんどありませんでした」とつづり、在りし日の原島さんと一緒に撮した写真をアップ。「ちゃんと撮ったのはこれだけかな。もっと一緒に写真撮っておけば良かったと後悔しています」と吐露した。

「SMILEY’S」公式インスタグラムは「有限会社スマイリーズ」名義で「スマイリー原島に関してのご報告」と題し、「2025年8月末から病気治療のため入院しておりました弊社代表スマイリー原島こと原島宏和ですが、2026年1月6日享年67、満65歳、熊本市内の病院にて家族に見守られる中、永眠いたしました」と報告した。

原島さんは長年フジロックフェスティバルのグリーンステージのMCを務めており、「FUJI ROCK FESTIVAL」の公式SNSも「どうか天国から、これからのフジロックを見守ってください」と追悼した。