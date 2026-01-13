【ポケモンキッズ 30周年スペシャル vol.1編】 3月 発売予定 価格：1個275円

バンダイは、食玩「ポケモンキッズ 30周年スペシャル vol.1編」を3月に発売する。価格は1個275円。

本商品は、1996年から展開されている「ポケモン」のソフビ人形食玩シリーズ「ポケモンキッズ」が2026年に30周年を迎えることを記念したスペシャル商品の第1弾。ピカチュウや伝説のポケモンだけでなくカントー地方とジョウト地方の旅立ちの3匹を含む全13種のソフビがランダムに封入されている。

「なみのりピカチュウ」（全2種）「フシギダネ」「ヒトカゲ」「ゼニガメ」「チコリータ」「ヒノアラシ」「ワニノコ」「キャプテンピカチュウ」「黄色いメガルカリオ」「白いジガルデ（パーフェクトフォルム）」「ウネルミナモ」がラインナップされている。

なお、付属するお菓子はガム（ソーダ味）が1個。また、旅立ちの3匹は今後1年間かけて27匹が全種登場する予定となっている。

「ポケモンキッズ 30周年スペシャル vol.1編」ラインナップ

30周年お祝いピカチュウ なみのりピカチュウ（ピンクサーフボードver.） 【スペシャル】なみのりピカチュウ（青サーフボードver.）あり フシギダネ ヒトカゲ ゼニガメ チコリータ ヒノアラシ ワニノコ キャプテンピカチュウ 黄色いメガルカリオ 白いジガルデ（パーフェクトフォルム） ウネルミナモ

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku

(C)Pokémon