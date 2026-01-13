「ラヴ上等」Baby（ユリア）＆つーちゃん（塚原舜哉）、ディズニーデート満喫「撮り合いっこしたの？」「相思相愛」の声
【モデルプレス＝2026/01/13】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演している“Baby”ことユリア（鈴木ユリア）が1月12日、自身のInstagramを更新。“つーちゃん”こと塚原舜哉と東京ディズニーシーに訪れたことを報告した。＜※ネタバレあり＞
【写真】ヤンキー恋リアカップルのラブラブデートショット
Babyは「ありがとうつーちゃん とっても楽しかったぜっ」とつーちゃんと東京ディズニーシーを満喫するオフショットを投稿。つーちゃんのソロショットも披露した。また、つーちゃんも「噂を信じるか信じないかはお前ら次第」と同パークを訪れた様子をアップし、Babyのソロショットなどを公開している。
この投稿には「撮り合いっこしたの？」「お似合いすぎる」「ディズニーデート素敵」「ラブラブでほっこり」「相思相愛」といった声が寄せられている。
つーちゃんは、キャバクラ経営者として活躍。最終学歴は少年院で暴走族元総長という経歴が話題に。また「女は顔」と断言している。Babyは、塗装業をはじめ、タレントとしても活躍。極貧家庭を経て、施設で育った。空手で心身を鍛えるも、本当は「甘えたい」という願望を持つ。つーちゃんは最終告白でBabyに告白し、2人は晴れてカップルに。最終話ではデートの様子も描かれた。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
◆Baby＆つーちゃん、ディズニーデート満喫
◆Baby＆つーちゃんの投稿に反響
◆Netflixヤンキー恋リア「ラヴ上等」
