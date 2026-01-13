SixTONESの京本大我「いつか絡んでみようと様子を伺っていた人」との“絡み”にファン歓喜「神と神の邂逅」「相互フォロー泣く」
【モデルプレス＝2026/01/13】SixTONESの京本大我が1月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。「僕がいつか絡んでみようと様子を伺っていた人」との“絡み”を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】京本大我との絡みが話題のイケメンスケーター
この日、京本は「この前、『京本くんのXって作家ついてるの？』って聞かれた 褒め言葉とも取れるけど、普段の京本はこんなに面白くないだろ。とも取れるなんか不安になってきたからプライベートに作家つけるかもです」と冗談混じりに投稿。するとプロフィギュアスケーターの宇野昌磨が京本の投稿を引用しながら「言い表せられない程の同じ境遇でいいね2回おした」と反応した。
これを受け、京本は「僕がいつか絡んでみようと様子を伺っていた人、宇野昌磨くん。なんと自ら絡んできてくれたので嬉しさのあまりフォロー2回した」と宇野をフォローしたことを明かしている。
この投稿には「気が合いそう」「神展開」「Xで共鳴し合ってるのアツい」「神と神の邂逅」「相互フォロー泣く」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆京本大我「嬉しさのあまりフォロー2回した」宇野昌磨からの絡みに歓喜
◆京本大我の投稿に反響
言い表せられない程の同じ境遇でいいね2回おした https://t.co/TxvNFW5jda— 宇野昌磨 (@shoutube1217) January 11, 2026
僕がいつか絡んでみようと様子を伺っていた人、宇野昌磨くん。— TAIGA KYOMOTO 京本大我 (@TAIGA_KYOMO33) January 11, 2026
なんと自ら絡んできてくれたので嬉しさのあまりフォロー2回した。 https://t.co/wkJsmO1jrO
