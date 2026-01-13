aespaカリナ、胸元開きトップス姿にファン悶絶「着こなし可愛い」「透明感すごい」
【モデルプレス＝2026/01/13】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が1月12日、自身のInstagramを更新。胸元が開いた姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】aespaメンバー「透明感すごい」胸元がリボン型に開いたトップス姿
カリナは胸元がリボンの形に開いたトップス姿を公開。アップスタイルの髪型で、開いた部分からちらりと色白の肌が際立っている。
この投稿にファンからは「透明感すごい」「着こなし可愛い」「首のラインが綺麗」「ため息が出るほどの美しさ」「ビジュ最強すぎ」などといった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
