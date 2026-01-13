りんごちゃん、金髪✕白振袖の成人式ショット公開「可愛すぎて二度見」「平成ギャルっぽい」と話題
【モデルプレス＝2026/01/13】ものまねタレントのりんごちゃんが1月12日、自身のInstagramを更新。成人式の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】37歳ものまねタレント「一瞬誰かと…」平成感溢れるギャル風振袖姿
りんごちゃんは「成人を迎えた皆様 おめでとうございます」とつづり、写真を投稿。白地にピンクの花が散りばめられた振袖に、ハイトーンのサイドアップヘアに黄色い花などを付けた成人式ショットを披露している。
この投稿に「可愛すぎて二度見した」「和美人」「平成ギャルっぽい」「素敵な20歳ですね」「一瞬誰かと思った」などと話題が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】37歳ものまねタレント「一瞬誰かと…」平成感溢れるギャル風振袖姿
◆りんごちゃん、振袖姿披露
りんごちゃんは「成人を迎えた皆様 おめでとうございます」とつづり、写真を投稿。白地にピンクの花が散りばめられた振袖に、ハイトーンのサイドアップヘアに黄色い花などを付けた成人式ショットを披露している。
◆りんごちゃんの投稿に反響
この投稿に「可愛すぎて二度見した」「和美人」「平成ギャルっぽい」「素敵な20歳ですね」「一瞬誰かと思った」などと話題が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】