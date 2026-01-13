橋本環奈、ド派手金髪×特攻服姿が話題「二度見した」「普段とのギャップすごい」
【モデルプレス＝2026/01/13】女優の橋本環奈のマネージャーのInstagramが1月12日に更新された。橋本の金髪姿を公開し、話題になっている。
【写真】26歳朝ドラ女優「普段とのギャップすごい」金髪×特攻服姿
主演を務めるフジテレビ系ドラマ「ヤンドク！」（毎週月曜よる9時〜）で、元ヤンとして荒んだ過去を持った医者の田上湖音波役を務める橋本。ピンクのバイクの後に立ち、ピンクの特攻服の衣装、金髪を巻いた姿で睨みを聞かせた表情を披露している。
この投稿には「二度見した」「普段とのギャップすごい」「ヤンキーなのに可愛すぎ」「着こなせるのすごい」「ビジュ最強」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
