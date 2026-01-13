新婚の松井珠理奈、夫・ボイメン辻本達規＆和田アキ子との生放送オフショット披露「幸せオーラ溢れてる」「ご利益ありそう」の声
【モデルプレス＝2026/01/13】元SKE48の松井珠理奈が1月12日、自身のInstagramを更新。11日に出演したTBS系情報番組「アッコにおまかせ！」（毎週日曜11：45〜）でのオフショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】新婚の元SKE「ご利益ありそう」アイドル夫＆大物タレントとの豪華3ショット
夫で名古屋発の男性エンターテイメント集団・BOYS AND MEN（通称：ボイメン）の辻本達規と夫婦揃って「アッコにおまかせ！」に生出演した松井。「アッコさんとの3ショットは一生の宝物です」とつづり、歌手の和田アキ子、辻本、松井のオフショットを公開した。また「感謝の気持ちを込めて1つ1つ大切に向き合いますのでおまかせ！ください」ともコメントし、新たな門出の抱負も記している。
この投稿にファンからは「本当に素敵な笑顔」「ご結婚おめでとう！」「美男美女夫婦」「幸せオーラ溢れてる」「ご利益ありそう」などといったコメントが寄せられている。
1月1日、スポーツニッポン新聞社にて、3年間の交際を経ての結婚が報じられていた辻本と松井。同日、辻本の所属事務所は「すでに本人からは結婚の報告を受けており、掲載されております記事につきましては事実でございます」と結婚を認め、辻本本人もX（旧Twitter）にて「事務所からの発表の通り松井珠理奈さんと結婚させて頂く運びとなりました」と発表。同月7日には結婚会見を行った。（modelpress編集部）
◆松井珠理奈「アッコにおまかせ！」オフショ公開
◆松井珠理奈＆辻本達規夫妻のオフショが話題
◆松井珠理奈＆辻本達規、元日に結婚発表
