『ばけばけ』“トキ”高石あかり、妄想中の独り言にツッコミ続々「挟まってる？？」「何やってんの（笑）」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第15週「マツノケ、ヤリカタ。」（第72回）が13日に放送され、妄想中のトキ（高石）の独り言に対して、ネット上には「挟まってる？？」「どんな状態www」「1人で何やってんの（笑）」などの声が相次いだ。
【写真】晴れて夫婦になったヘブン（トミー・バストウ）とトキ（高石あかり）
トキとヘブン（トミー・バストウ）は晴れて夫婦となると、司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）を連れて引っ越しをすることに。トキはついに天国町の長屋を脱出し、広い武家屋敷で暮らすことになる。そんな中、ヘブンから名前で呼んでほしいと言われていたトキだったが、照れもありなかなか夫を名前で呼ぶことができない。
引っ越しから間もないある日の夜。トキが2つ並んだ布団の上に座っている。ヘブンを名前で呼ぶ練習をしているトキは、まずは笑顔で「おやすみなさいヘブン…」とつぶやいてみる。
いきなり呼び捨てにしたことにためらいを感じたのか、一旦咳払いをすると、トキは気を取り直して「ヘブンさん」とポツリ。続けて「フフフ…ちょっとヘブンさん…」と言うと「ヘブンさん、肘が当たっちょります」「あっヘブンさん挟まってますよ…」と妄想が加速していく。
それでもヘブンを名前で呼ぶことに抵抗がある様子のトキが「無理〜！ 無理〜ああ〜」と思わず声を上げ、さらに「というか…何？ “ヘブンさん、挟まってますよ”って」と自分でツッコミを入れると、ネット上にも「挟まってる？？何が？どこに？？挟まってる？？www」「挟まる？どんな状態www」「1人で何やってんの（笑）」といったツッコミが続出。さらに「オタク仕草まっしぐら」「おトキちゃんの独り言が可愛い」などの反響も寄せられていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
