UFC2階級制覇王者コナー・マクレガー

総合格闘技「UFC」の元2階級王者コナー・マクレガー（アイルランド）が、自身のXを更新。長年のパートナーであるディー・デブリンさんと結婚式を挙げたことを報告している。

ケージ内外で問題を起こしてきたお騒がせ男が遂に結ばれた。マクレガーは挙式の様子と共に、「俺は人生の最愛の人、ディーと12月12日の正午12時12分ちょうどに結婚した」と報告。格式ある教会内で、見つめあう2人や手をつなぐ姿など、仲睦まじい写真を添えている。

バチカン最古の教会、サント・ステファノ・デッリ・アビシーニ教会で結婚式を挙げたというマクレガー。実業家で1歳年上のデブリンさんとは、2008年から交際を開始し、2020年に婚約。2人の間には2人の息子と1人の娘がいるという。

マクレガーは、この時期での結婚について「メキシコでの治療から目覚めた俺は、この日にバチカンでディーと結婚したいという強い思いに駆られたんだ。だから急いで準備したんだ。偶然でなかったことは明らかだ」と表現。米メディア「TMZ」によるとメキシコで行った「サイケデリック治療が結婚のきっかけ」だったと伝えている。



（THE ANSWER編集部）