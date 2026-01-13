塩貝健人にヴォルフスブルクが関心

オランダ1部NECナイメヘンに所属するFW塩貝健人に、ドイツ1部ヴォルフスブルクが関心を寄せているという。

衛星放送「スカイ・スポーツ」のドイツ版が「この日本人ストライカーに関心」と見出しを打って報じている。

報道によれば、ヴォルフスブルクは今季前半戦を不本意な成績で終えており、後半戦に向けた戦力補強に動いているとされる。「ヴォルフスブルクは、失敗に終わった前半戦の後、後半戦に向けて補強を進めたいと考えている」と指摘されている。

特に補強ポイントとされているのがセンターフォワードのポジションで、「そこでNECナイメヘンの塩貝健人がヴォルフスブルクの関心を引いている」と具体的なターゲットとして名前が挙げられた。

塩貝は今季、オランダ1部リーグで存在感を高めている21歳の日本人ストライカー。途中出場の試合も多いが、リーグ戦12試合で7ゴールを決めるなど、ストライカーとしての実力を発揮している。

また、欧州移籍市場に精通する「スカイ・スポーツ」のフロリアン・プレテンベルグ記者は公式X（旧ツイッター）で「現在具体的な交渉が進行中」と現況をレポート。塩貝は冬の移籍市場でブンデスリーガにステップアップとなるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）