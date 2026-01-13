レイラック滋賀が初のJリーグに挑む

J3リーグ昇格を決めて、滋賀県勢初のJリーグクラブとなったレイラック滋賀が1月12日、Jリーグ百年構想リーグで着用する新ユニフォームを発表した。

記念すべきJ初挑戦の一着にはファンからも「右袖のJリーグマークが誇らしげ」「買わせて頂きます」といったコメントが寄せられている。

アスルクラロ沼津とのJ3・JFL入れ替え戦を2戦合計4-3で制し、来季のJ3昇格を決めた滋賀。Jリーグデビューシーズンのユニフォームについて、クラブは「襷（たすき）」がコンセプトであると発表した。「受け継いだ想いを、『襷』に込めて。滋賀を拠点に二十年。いざ、「J」へ。新たな景色を、見に行こう」と、呼びかけている。

FPの1stユニフォームには水色がベースに、濃淡さまざまな青が駅伝のたすきのように入れられている。また、2ndユニフォームは白がベースに紫、GKの1stユニフォームはピンクベースに濃いピンク、GKの2ndユニフォームは黄色ベースに濃い黄色と、4着すべてに、たすきのようなデザインが採用された。

また、袖の部分に2026年に生誕20周年を迎える滋賀県彦根市の公式キャラクターである「ひこにゃん」のロゴ、そして初めてJリーグのエンブレムが入ったことから、「ひこにゃん許されてる」「Jマークもひこにゃんもいるー！！」「思ったよりシンプルやけどかっこいいね」「右袖のJリーグマークが誇らしげ」「滋賀県とJリーグを結びつける最初のユニフォーム」「Jのラベルが入った滋賀で初めてのユニフォーム、買わない選択肢はない」「滋賀出身者としてエモい」「ひこにゃんも良いアクセントになってる」「これは絶対に買いだな」と、両袖も百年構想リーグに向けた新ユニフォーム屈指の注目度となっている。（FOOTBALL ZONE編集部）