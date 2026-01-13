タイのあるリゾートで、従業員が客室の清掃中に宿泊客の私物を勝手に使用する場面が捉えられ、物議を醸している。

8日、サイアムニュースなどによると、あるタイ人女性が最近、自身のSNSに「遊び半分で客室内にカメラを設置したが、このようなところを目にすることになるとは想像もしていなかった」として、リゾートで撮影された動画を掲載した。

この女性は客室の清掃を依頼した後にリゾートを出発し、再び部屋に戻って動画を見返していたところ、従業員が自分の化粧品を使用している姿を確認したという。

動画には3人の従業員の姿が映っていた。ある従業員はテーブルの上に置かれた宿泊客の香水の匂いを嗅いだ後、自分の体に吹きかけ、「香りが普通すぎる」と話した。続けて、アイクリームの蓋を開けて自分の目元に塗ったりもした。

他の従業員も香水の匂いを嗅いだり、パウダーファンデーションを開けて中身をみたりするなど、宿泊客の持ち物に何度も触れた。

動画を投稿した女性は「このリゾートは複数の予約プラットフォームで評価が高いリゾートだった」とし、「タイの有名芸能人たちも泊まったという話を聞いて、ここを予約した」と話した。

続けて「盗難の被害に遭ったわけではないが、以降は客室に物を置いて外出するのを避けるようになった」とし、「リゾートやホテルに泊まる時は気をつけてほしい」と警告した。

この動画はSNSを通じて拡散され、現地インターネット上では「とても不快」「疑ったことはあったが、実際にこんなことが起きているとは思わなかった」などの反応があった。

その後、ある人は「知人がこのリゾートで働いている」とし、「動画の中の従業員は解雇された」と主張した。ただし、公式に確認されたわけではない。