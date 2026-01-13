「時代は変わり、テレビを取り巻く環境も大きく変化する中で、現代の子供たちの心を掴むヒーローを生み出せるのか。東映は新たな局面を迎えています」

こう語るのは、制作会社社員である。



『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』

テレビ朝日が現在放送中の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」をもって、特撮ヒーロー番組「スーパー戦隊シリーズ」を終了すると発表したのは11月25日のこと。1975年開始の第1作「秘密戦隊ゴレンジャー」以来、49作目で人気シリーズが約50年の歴史に幕を下ろす。

前出の制作会社社員が終了の内幕を明かす。

「高度なCGを用いた映像制作には莫大な費用がかかりますが、近年、イベントや映画化による収益が伸び悩み、制作費に見合わなくなっていた。なかでも大きな原因となったのが、グッズ収益の伸び悩みです」

これまで、グッズ収益は大手玩具メーカーのバンダイナムコホールディングスが一括で担ってきた。2015年度に113億円を超えた国内売上高は、少子化やコロナ禍の影響で減少の一途を辿り、昨年度は54億円に留まった。

「スーパー戦隊の海外リメイク版『パワーレンジャー』はアメリカの子供たちに大人気ですが、版権は18年に米玩具大手ハズブロに買収され、バンダイの手を離れている。国内市場の拡大が見込めない中では収益の確保も困難」（東映関係者）

スーツアクターとヒロイン女優による“戦隊内不倫”

番組存続にさらなる影を落としたのが、「週刊文春」が報じた「出演者同士の不倫疑惑」とヒロイン女優の「飲酒問題」だ。

「週刊文春」は9月18日号で戦隊レッド「ゴジュウウルフ」のスーツアクターとヒロイン女優による“戦隊内不倫”を報道。お相手は、史上初の女性ブラック戦士「ゴジュウユニコーン」こと一河角乃を演じた今森茉耶だった。

「報道の後、追い打ちをかけるように、19歳の今森が都内のラウンジに勤務し飲酒していたことが発覚。東映は11月8日に今森の降板を発表し、視聴者に謝罪。この問題で吉村文雄社長は報酬の一部を返上しています」（同前）

番組放送中にヒロインが不祥事で突如降板――。そんな前代未聞の異常事態を制作陣が打破した背景には戦隊ヒーローばりのウルトラCがあったという。

「まず、代役の新ヒロインに22年度放送の第46作『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』でヒロインを務めた志田こはく（21）を充てた。

ドンブラザーズの脚本は井上敏樹氏ですが、今回の脚本は実娘の亜樹子氏が担当。父娘の見事な連携で、志田の初登場シーンでは『ハードな潜入捜査で顔と声が変わってしまった』という、かなり強引な設定変更をやってのけました」（同前）

さらに、

「撮影はCGなどを駆使し、他の出演者のスケジュールに影響が出ないよう多くの場面を志田単独で実施。練馬区にある東映の東京撮影所の屋上で大部分を撮影し、現場の負担が増えないよう配慮されました」（同前）

社運をかけた『ギャバン』プロジェクト

来年度からは戦隊シリーズに代わる特撮ヒーローものとして、「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」がスタートするが……。

「『ギャバン』は、身体が金属質のメタルヒーローシリーズ。同シリーズで97年から放送された『ビーロボカブタック』は中国で大人気です。東映は『ギャバン』での海外市場の開拓も狙っており、キラーコンテンツにできるか社運がかかっています」（同前）

前代未聞のヒロイン交代劇とスーパー戦隊シリーズの今後について東映に問い合わせたところ、「憶測に基づく質問に対しては回答を控える」と回答した。

東映の救世主となる新ヒーロー登場なるか。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年1月1日・8日号）