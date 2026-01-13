令和8（2026）年は“うどんの波”が東京近郊にも押し寄せそうな予感がする。

【画像】神奈川県大和市の人気店「そば処あさひ」の女将さんが「資さんうどん」を参考につくりだした“肉ごぼうそば”がコチラ

YouTuberの「埼玉うどん子」こと武正倫さんは埼玉のうどんを食べまくって、関東へのうどん普及に大貢献しているし、令和7（2025）年には「丸亀製麺」に負けじと福岡県のうどんチェーン「資さんうどん」も東京に進出した。そんな中、定点観測をしばらくサボっていた神奈川県大和市の人気店「そば処あさひ」から、意外で魅惑的な情報が入ってきた。

なんと「肉ごぼうそば」が絶賛大人気中だというのだ。さっそく訪問し、食べてみることにした。

「そば処あさひ」は国道246号線の大和厚木バイパスの高架線の南側で営業する人気路面店である。電車なら相鉄線相模大塚駅から徒歩15分、小田急線鶴間駅から徒歩25分という立地である。

広い駐車場があり、休日には家族連れやカップル、マイカー族で賑わっている。

「そば処あさひ」の人気の秘訣

人気の理由を簡単に列記しておこう。

そばは秦野の製麺所から仕入れている。そば粉は6〜7割配合する茹で麺だ。 そばつゆに使用する水はシーガルフォーという浄水ろ過フィルターを使う。口当たりがよい。 出汁はかつお節をふんだんに使い、追いがつおまでしてとっている。ポットに出汁を入れてサービス提供している店はここしか知らない。 天ぷらに使用する油はキャノーラ油を使用している。 野菜は地元の市場の新鮮なものを使用している。 えびは商社から大量に買い付けして大きなものを使用している。 とにかく女将さんの創意工夫が行き渡っている素敵な大衆店である。

そんな中、昨年令和7（2025）年の9月頃、女将さんは店のスタッフの1人から近所の相模大野にできた「資さんうどん」に行ってきた話を耳にした。「肉ごぼ天うどんがすごくうまくて、メチャ混んでいた」という。するとすぐに女将さんは味の構成をヒアリングして、「もしウチでやったらどうなるのか……」と想像力を駆動して独自レシピを考案。

スタッフの「資さんうどん」詣がきっかけで誕生した「肉ごぼうそば」

翌日、直ぐに試作してスタッフに食べてもらったところ、即メニュー化決定。10日後には発売となったというのだ。

そんな裏話を聞いたら即注文だ。到着は午前11時前だが行列ができている。相変わらずの人気である。メニューをみると、「かき揚げ」もあるし、「海鮮かき揚げ」も健在だ。カウンタ―に新商品「肉ごぼうそば」を発見した。しかも注文している人が多い。

女将さんと店長さんに挨拶して、自分も「肉ごぼうそば」と「スパたく」（スパムと沢庵、マヨネーズ味のおにぎり）、「小ライス」を注文した。カウンターでしばし待つ。

もちろんサービス出汁はそば猪口に注いである。

青森産の泥付きごぼうと上質な国産豚肩ロース肉を使用

女将さんによると、ごぼうは青森産の泥付きごぼうを使っているとか。それを手切りしてカラッと揚げている。また、肉は上質な国産豚肩ロースをじっくりと出汁と返しで炊いているという。期待を膨らませながら3分程で完成品が登場した。



美しい「肉ごぼうそば」

その出来栄えをみてテンションが上がる。かき揚げ状のごぼう天とややピンク色の豚ロース肉、わかめとねぎ、そして柚子の一片がのる。

まずつゆをひとくち。おおっ。いつにも増して出汁の香りが立っている。すごく上等な味だ。返しとのバランスも絶妙。そしてそこに肉の旨味がオンしている。肉出汁とでもいえばいいのだろう。これは素敵すぎる。鯖節、昆布、椎茸が中心の「資さんうどん」のつゆとはもちろん違う。そばは細身だがコシもそこそこあり量も多い。ある意味大衆店そばの完成形といった雰囲気である。

そして豚肉を食べてみた。ややピンク色をしたその肉はとても柔らかな炊き具合である。質の良い部位を使っているのがわかる。なお「資さんうどん」の肉は牛肉である。

「そば処あさひ」のごぼう天は細すぎず、太すぎずの食べやすいタイプで、「資さんうどん」の太めのタイプとはまったく違う方向性である。かき揚げになっていて、しかも食べやすい小さなかき揚げがいくつかのった構成。カリッとかじるとごぼうの良い香りが口中に広がる。そして肉のうまみと融合する。

ごぼうと肉は相性が良いのだろう。九州の鯖節や昆布などの出汁と甘口醤油でも、関東の鰹出汁ときりっとした醤油でも相乗効果が生まれるように感じられた。

「小ライス」で作る「肉ごぼう丼」もうまい

「小ライス」を頼んだのには実は理由があった。このごぼう天と炊いた豚肉をライスにのせて、「肉ごぼう丼」を作りたかったのである。さっそくごぼう天を少々、豚肉をやや多めにのせて食べてみた。

塩味はバッチリ。タレなどをかけなくとも絶妙な完成度だ。途中七味唐辛子をかけたが、サービスで提供されている辛味噌をつけてもうまいに違いない。女将さん、「肉ごぼう丼」もメニュー化を是非お願いします。

これにつゆをかけてもうまいに違いない。それとライスがうまい。地味だが重要なポイントだ。

いつもは「えび天」と「海鮮かき揚げ」を注文して、返しをかけて「えび天・海鮮かき揚げ丼」にして食べていたのだが、「肉ごぼう丼」も甲乙つけがたい出来栄えであった。

「スパたく」は沢庵とマヨネーズの配合が絶妙で安定の完成度である。最後にサービス出汁をお茶替わりに飲んでごちそう様。

女将さんによると「肉ごぼうそば」は「かき揚げそば」に次ぐ人気メニューになっており、久々のヒット商品の誕生だとか。ごぼう天を使ったメニューも増えそうだし、豚肉を使った「肉カレーそば」や「肉カレーライス」、「豚丼」などの横展開もできそうだ。

食事をしていると、常連のお客さんと気の利いた挨拶を交わしたり、席がなければすぐに確保に動いたりと、女将さんの行き届いた気配り、対応にいつも感心してしまう。良いお店である。女将さんに挨拶して店を後にしながら、今年は「そば処あさひ」の定点観測をしっかりやろうと誓った次第である。

INFORMATION

「そば処あさひ」

住所 神奈川県大和市上草柳541

営業時間 火〜土 6：00〜14：30

定休日 日、月、祝日

（坂崎 仁紀）