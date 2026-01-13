〈「服を脱げ」強姦目的でマンションに不法侵入…娘ほど年の離れた部下を襲った“56歳・エリート銀行員”の「ハレンチすぎる犯行手口」（令和2年の凶悪事件）〉から続く

「どうかPTSDにならないで」――好意を持った女性部下の自宅マンションに侵入した56歳のエリート銀行員。犯行後に彼が、被害者に送った“謝罪文”から見えた「罪の深さ」とは――。なおプライバシー保護のため、登場人物はすべて仮名である。（全2回の2回目／最初から読む）

女性部下を襲った上司はその後…

歩美さんは拘束と目隠しを拒んだが、撮影をほのめかす脅しによって従わされ、厳重に拘束された。

長島は変装を解き、歩美さんを寝かせて身体への不当な接触や器具の使用を行い、その様子を記録した。最終的に性交を試みたものの、年齢ゆえか身体的に反応せず、苛立ちを露わにした。

急に冷静になった長島は、良心の呵責を覚え、一刻も早く立ち去りたい心境に襲われた。歩美さんのスマホをリュックにしまい、来たときと同じような変装をして、歩美さんのアイマスクを外した。

「あとのことは自分でできるよね？」

そんなことを言って、部屋から出て行った。歩美さんは自力でガムテープを外したが、また犯人が戻って来るのではないかと怯え、スマホを奪われたため、警察に通報できなかった。

ヨロヨロと外に出た歩美さんは、マンションのエントランスまで行ったとき、住人の男性が通りかかったので、助けを求めた。男性は交番まで一緒に付いてきてくれた。

警察は強盗強制性交等事件とみて、捜査を始めた。

一方、長島は自宅に帰る途中、公園に立ち寄って念願の歩美さんのスマホの中身を覗き見た。そこには彼氏と仲睦まじく写る画像などが保存されていた。だが、もし彼女が警察に届けていた場合、位置情報から特定されてしまうのではないかと思い、慌てて電源を切った。

「こんなものを持っていたら、逆に居場所がバレてしまうのではないか。こんなものは持っていられない」

長島は歩美さんにスマホを返すことにした。ついでに“謝罪文”も添えることにした。

衝撃の謝罪文

《ごめんなさい。もう二度としません。罪悪感で押し潰されそうです。反省しています。事の重大さを考えれば、あなたに謝って済む話じゃありません。最低な行為をしました。でも、少しでも恐怖心が和らいでくれればと思って、この手紙を書きました。今度部屋を借りるときは、玄関から見通しが良く、死角のない部屋にされたら良いかと思います。あれから私もインポです。当然の報いだと思います。どうかPTSDにならないでください。最低の人間より》

事件から2日後、この手紙とスマホを封筒に入れ、歩美さん宅のポストに投函した。歩美さんから警察に連絡が入り、防犯カメラを確認したところ、素顔の長島の姿がバッチリ写っており、スピード逮捕につながった。



長島の自宅からは歩美さんから奪ったマンションのカギが発見された。パソコンの中には犯行当日に撮った歩美さんのあられもない写真や動画が保存されていた。歩美さんは犯人の正体を知って、仰天した。

懲役は…

法廷に現れた長島は銀縁メガネに赤ら顔。白髪頭が後退し、やつれて別人のようだった。

「部屋の中に押し入った後、性行為をしようと考えていた。裸の写真も撮りたかった。スマホの中の写真も見ようと思っていた。被害者の性格は認識していたので、抵抗されることはないと思っていた。事件当時の私は妄想に支配され、理性を失っていた。事件が広く報道されていることも知っている。前科者には厳しいが、やれる仕事は何でもやっていくつもりです」

当然ながら職場は懲戒解雇になり、妻にも離婚された。勤続33年、犯罪とは無縁の生活を送ってきたのに、娘のような部下に手を出したために、すべてがパーだ。裁判所は「歪んだ性的欲望に基づく悪質な犯行だ」と断罪し、懲役8年を言い渡した。

（諸岡 宏樹）