【ホノルル＝樋口貴仁】米国を訪問中の小泉防衛相は１２日午前（日本時間１３日午前）、在日米軍を傘下に持つ米インド太平洋軍のサミュエル・パパロ司令官とハワイにある同軍司令部で会談した。

覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、地域の安全保障環境が厳しさを増しているとの認識を共有し、日米防衛協力の進展を確認した。

会談は約１時間行われ、小泉氏が「日米同盟に対する深い理解と強い支援に感謝する」と述べたのに対し、パパロ氏は「日米同盟は、この地域だけでなく、世界の安定のため、最も重要で意義のあるものだ」と応じた。

小泉氏は１２日夕（同１３日昼）には、安保関連の国際会議「ホノルル・ディフェンス・フォーラム」に出席し、日本の防衛相として初めて講演する。

日本が「自由で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）」構想を提唱して今年で１０年となる節目であることに触れ、構想の進化に向けて防衛面で取り組む決意を示す。日米での共同訓練の強化や、国家安全保障戦略など安保３文書の年内改定を進めることなどを説明する見通しだ。

日米が第２次世界大戦の対立を乗り越えて同盟を結び、戦後８０年にわたって世界の平和的な秩序の構築に貢献してきた「和解の力」も訴える。中国が「情報戦」で日米の分断を図ろうとしていることを念頭に、事実と異なる情報発信や、サイバー活動などの脅威も強調するとみられる。