“リアル春麗”堀江聖夏アナ、“美脚全開”かわら割りでまさかの結末「この衝撃は忘れません」
“チャイナ服×かわら割り”がSNSで話題となっているセント・フォース所属のフリーアナウンサー・堀江聖夏（32）が、13日までに自身のインスタグラムを更新。得意のかわら割りで、まさかの結末を迎えた動画を公開した。
【写真あり】“リアル春麗”堀江聖夏アナ、まさかの結末を迎えた“美脚全開”かわら割りの一部始終
堀江は、「OMG」というコメントとともにかわら割り動画を投稿。BGMのB'z「Ultra Soul」に合わせて、かわらに触った状態から小さな動作で大きなダメージを与える技を披露するも、用意されたかわらの半分程度しか割ることができず。堀江が「もう1回、もう1回…はい、みんな、シャッターオフ！」と慌てる様子を公開した。
この投稿に「この衝撃は忘れません」「でも笑顔と美脚は嬉しいです」「これは瓦が悪いですね」などのコメントが寄せられている。
【写真あり】“リアル春麗”堀江聖夏アナ、まさかの結末を迎えた“美脚全開”かわら割りの一部始終
堀江は、「OMG」というコメントとともにかわら割り動画を投稿。BGMのB'z「Ultra Soul」に合わせて、かわらに触った状態から小さな動作で大きなダメージを与える技を披露するも、用意されたかわらの半分程度しか割ることができず。堀江が「もう1回、もう1回…はい、みんな、シャッターオフ！」と慌てる様子を公開した。
この投稿に「この衝撃は忘れません」「でも笑顔と美脚は嬉しいです」「これは瓦が悪いですね」などのコメントが寄せられている。