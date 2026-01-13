1月12日、石川梨華がInstagramを更新した。

石川は、自身のInstagramアカウントにて、「昨日はパパの甥っ子のラグビーの試合を 家族で応援に行きました！」と明かし、「ラグビーを生で観戦するのは初めてだったし 小学生の試合も初めてでした！」「我が子たちもいつか 熱中出来るスポーツに出会えたらいいなって 改めて思いました」などと感想を述べた。

さらに、「帰りに子供達と歩いてる姿をパパに撮ってもらったよ」とも綴ると、長男・次男と手をつないで歩いている後ろ姿や、車内で撮影した顔アップショットなどを公開した。

この投稿に対して、コメント欄には、「やんちゃボーイズとの手繋ぎ姿、何とも微笑ましい」「スリーショット可愛すぎる」「後ろ姿も素敵すぎます」「ただただ美しい」といった声が寄せられていた。

2000年からモーニング娘。の第4期メンバーとして活躍した石川は、2005年にグループを卒業し、2017年3月に野上亮磨氏（元プロ野球選手）との結婚を発表。現在は2児の母として子育てに奮闘している。

