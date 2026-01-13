のんべえ歓喜の蕎麦屋、ビストロで学んだ店主の集大成 多彩な肴が見事だった
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・調布の蕎麦店『そばと肴 禅』です。
多彩な蕎麦前と味わい深い石臼挽き「外一」
お品書きには、コンフィ、生ハム、タルタル、ローストビーフ……ここほんとに蕎麦屋!?しかもこんな多彩な肴がざっと30数種。板場に立つのは大将：榎本雄大さん、ひとり。驚異的なんですけど……。
砂肝とキノコのコンフィ900円、ぶりのなめろう900円、一歩己・純米原酒（一合）1100円
『そばと肴 禅』（左）砂肝とキノコのコンフィ 900円 （右）ぶりのなめろう 900円 （ドリンク）一歩己 純米原酒（一合） 1100円 なめろうは季節によってサンマなどもあり。大将おすすめの「一歩己」と
「そうですか？まだまだ増やそうと思ってます」と笑う榎本さん。
蕎麦部門も負けてない。「牡蠣と鯛だしのスパイシーカレーつけ蕎麦」！鯛だしと牡蠣の旨みがスパイスと調和し、まろやかに蕎麦にからむ旨さは感動ものだ。
2025年5月5日オープン。約15年稲城市で蕎麦屋を営みつつビストロで働き、スパイスを学んだ。その集大成が、この驚くべきお品書きなのだ。蕎麦は石臼挽き自家製粉、割合は「外一」。もちろんシンプルにつゆで食べても絶品だ。
さらに平日15時、金曜12時から通し営業とは、のんべえ歓喜。明るいうちにちょいと一杯、やっときましょう！
『そばと肴 禅』大将 榎本雄大さん
大将：榎本雄大さん「小さな店なので予約してもらえると安心です」
［店名］『そばと肴 禅』
［住所］東京都調布市布田1-19-3
［電話］080-6524-2250
［営業時間］月・水・木：15時〜24時（金12時〜）、土・日・祝：11時〜14時半、17時〜24時
［休日］火
［交通］京王線調布駅東口から徒歩5分
※画像ギャラリーでは、たっぷりのきのこがのった肉蕎麦の画像がご覧いただけます。
※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。
『おとなの週末』2025年12月号
撮影／小澤晶子、取材／本郷明美
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。