全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・調布の蕎麦店『そばと肴 禅』です。

多彩な蕎麦前と味わい深い石臼挽き「外一」

お品書きには、コンフィ、生ハム、タルタル、ローストビーフ……ここほんとに蕎麦屋!?しかもこんな多彩な肴がざっと30数種。板場に立つのは大将：榎本雄大さん、ひとり。驚異的なんですけど……。

砂肝とキノコのコンフィ900円、ぶりのなめろう900円、一歩己・純米原酒（一合）1100円

『そばと肴 禅』（左）砂肝とキノコのコンフィ 900円 （右）ぶりのなめろう 900円 （ドリンク）一歩己 純米原酒（一合） 1100円 なめろうは季節によってサンマなどもあり。大将おすすめの「一歩己」と

「そうですか？まだまだ増やそうと思ってます」と笑う榎本さん。

蕎麦部門も負けてない。「牡蠣と鯛だしのスパイシーカレーつけ蕎麦」！鯛だしと牡蠣の旨みがスパイスと調和し、まろやかに蕎麦にからむ旨さは感動ものだ。

2025年5月5日オープン。約15年稲城市で蕎麦屋を営みつつビストロで働き、スパイスを学んだ。その集大成が、この驚くべきお品書きなのだ。蕎麦は石臼挽き自家製粉、割合は「外一」。もちろんシンプルにつゆで食べても絶品だ。

さらに平日15時、金曜12時から通し営業とは、のんべえ歓喜。明るいうちにちょいと一杯、やっときましょう！

『そばと肴 禅』大将 榎本雄大さん

大将：榎本雄大さん「小さな店なので予約してもらえると安心です」

［店名］『そばと肴 禅』

［住所］東京都調布市布田1-19-3

［電話］080-6524-2250

［営業時間］月・水・木：15時〜24時（金12時〜）、土・日・祝：11時〜14時半、17時〜24時

［休日］火

［交通］京王線調布駅東口から徒歩5分

※画像ギャラリーでは、たっぷりのきのこがのった肉蕎麦の画像がご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

『おとなの週末』2025年12月号

撮影／小澤晶子、取材／本郷明美

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

