¡ÖÃ»¤¤´Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡×ÅÅ·â²òÇ¤¤Î¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Ë¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎÀäÂÐ¥¨¡¼¥¹¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ö½éÆü¤«¤é»ä¤Ë¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï¸½ÃÏ£±·î12Æü¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤òÌµÇÔÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯¼êÏÓ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢º£µ¨¤«¤é¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç14¾¡£³Ê¬£²ÇÔ¤Ç¼ó°Ì¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤Ï¾¡ÅÀ£´º¹¤Î£²°Ì¡£½½Ê¬¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢11Æü¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×·è¾¡¤Ç½ÉÅ¨¥Ð¥ë¥µ¤Ë£²¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ¨¤¹¤È¡¢ÅÅ·âÅª¤Ë¹¹Å³¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ì¾Ìç¤¬²¼¤·¤¿·èÃÇ¤Ë¡¢ÀäÂÐ¥¨¡¼¥¹¤Î¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú¤¬Áá¤¯¤âÈ¿±þ¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¤Ï¡¢13Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤ï¤º¤«£·¤«·î¤Ç¥Þ¥É¥ê¡¼¤òµî¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í»Ø´ø´±¤Ë¤³¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃ»¤¤´Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î²¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢³Ø¤Ù¤¿¤³¤È¤Ï´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£½éÆü¤«¤é»ä¤Ë¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Á¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÎÉ¤¯ÃÎ¤ë´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òµ²±¤ËÎ±¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£¼¡¤Ê¤ëÌç½Ð¤Ç¤Î¹¬±¿¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸åÇ¤¤Ï¡¢B¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿OB¤Î¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¤Ë·èÄê¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î»ØÆ³·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤42ºÐ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤òºÆ·ú¤Ç¤¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¥¢¥¸¥¢ºÇ¶¯¤ÏÆüËÜ¡×¡Ö¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×£²Àï¤Ç¡È£¸¡Ý£°¡É¤ÎÆüËÜ¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÀïØË¡ª¡Ö¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Í¥¾¡¸õÊä¤ÎÉ®Æ¬¤À¡×¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û
¡¡¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤òÌµÇÔÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯¼êÏÓ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢º£µ¨¤«¤é¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç14¾¡£³Ê¬£²ÇÔ¤Ç¼ó°Ì¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤Ï¾¡ÅÀ£´º¹¤Î£²°Ì¡£½½Ê¬¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢11Æü¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×·è¾¡¤Ç½ÉÅ¨¥Ð¥ë¥µ¤Ë£²¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ¨¤¹¤È¡¢ÅÅ·âÅª¤Ë¹¹Å³¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ì¾Ìç¤¬²¼¤·¤¿·èÃÇ¤Ë¡¢ÀäÂÐ¥¨¡¼¥¹¤Î¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú¤¬Áá¤¯¤âÈ¿±þ¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¤Ï¡¢13Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤ï¤º¤«£·¤«·î¤Ç¥Þ¥É¥ê¡¼¤òµî¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í»Ø´ø´±¤Ë¤³¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸åÇ¤¤Ï¡¢B¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿OB¤Î¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¤Ë·èÄê¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î»ØÆ³·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤42ºÐ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤òºÆ·ú¤Ç¤¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¥¢¥¸¥¢ºÇ¶¯¤ÏÆüËÜ¡×¡Ö¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×£²Àï¤Ç¡È£¸¡Ý£°¡É¤ÎÆüËÜ¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÀïØË¡ª¡Ö¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Í¥¾¡¸õÊä¤ÎÉ®Æ¬¤À¡×¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û