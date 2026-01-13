タレントのつるの剛士さんは1月12日、自身のInstagramを更新。長女の着物姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：つるの剛士さん公式Instagramより）

タレントのつるの剛士さんは1月12日、自身のInstagramを更新。長女の美しい着物姿を公開しました。

つるのさんは「長女、本日 #成人式。育てたようで、育てられてきた20年。あっという間だったような、長かったような」とつづり、長女の写真を1枚載せています。黒を基調に鶴の柄があしらわれた振袖姿です。美しいたたずまいを披露しています。

コメントでは、「綺麗〜」「おめでとうございます　仕立てた振袖、素敵です！」「素敵な娘さんに成長されて…」「鶴！！！素晴らしすぎる 大人っぽくて素敵やぁ…」「お似合いで凄く綺麗　美しすぎる」「パパも着物姿の娘を見て号泣かな」「思った通りの美しさ！改めて成人おめでとうございます」と、祝福と称賛の声が寄せられました。

美人な次女の姿も公開

2日には次女の姿を披露していたつるのさん。みんなでファッションショーをして楽しんだようです。美人な次女の姿が気になる人は、ぜひ投稿をチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)