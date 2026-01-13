冬に行きたい「群馬県（草津・四万・伊香保・水上エリア）の温泉地」ランキング！ 2位「伊香保温泉」、1位は？
厳しい寒さが続くこの季節、しんしんと降り積もる雪を眺めながら湯船に浸かる時間は、まさに冬ならではの贅沢です。白銀の世界に包まれた露天風呂で、体の芯からじんわりと温まり、日々の疲れをリセットしてみませんか。
All About ニュース編集部では、2026年1月6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたい「群馬県（草津・四万・伊香保・水上エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「『黄金の湯』と『白銀の湯』の2種類が楽しめます。アクセスが良く、気軽に冬の情緒を味わえます」（60代男性／香川県）、「温泉だけではなく写真映えするスポットが多いから楽しめる」（30代女性／茨城県）、「昔ながらの温泉街の雰囲気が良さそうだから」（40代女性／愛媛県）といった声が集まりました。
回答者からは「雪のちらつく中で露天風呂に浸かりたい。湯の花畑のライトアップも見てみたい」（50代女性／東京都）、「草津温泉は日本を代表する温泉地で、冬の寒さの中で入る強酸性の湯は格別だと感じています。湯畑周辺の雪景色や湯けむりは冬ならではの雰囲気があり、温泉旅行らしさを強く味わえる点が魅力です」（20代男性／静岡県）、「温泉だけではなく写真映えするスポットが多いから楽しめる」（30代女性／茨城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：伊香保温泉／47票2位は、365段の石段街がシンボルの「伊香保温泉」です。独特の茶褐色をした「黄金の湯」と、透明な「白銀の湯」の2種類が楽しめます。冬は空気が澄み渡り、石段の頂上付近からは上毛三山の絶景を見渡すことができます。周辺には日本三大うどんの一つ「水沢うどん」の名店もあり、グルメと観光をバランスよく楽しめるのが魅力。雪化粧した石段街を浴衣姿で散策するのは、この時期ならではの情緒ある体験です。
1位：草津温泉／189票堂々の1位は、日本三名泉の一つ「草津温泉」です。街の中心に位置する「湯畑」は圧巻のスケールで、冬の夜にはライトアップされた湯けむりが幻想的な黄金色に輝きます。自然湧出量日本一を誇る強力な酸性泉は、殺菌作用が高く健康増進にも効果的。西の河原公園での広大な雪見露天風呂体験など、エンターテインメント性も抜群です。強烈な硫黄の香りと、降り積もる雪、そして立ち昇る湯煙という「日本の温泉の原風景」が凝縮されたスポットです。
