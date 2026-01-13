ド軍からFAの29歳右腕は最大の“お買い得品”に　MLB公式「1年早くFAになっていれば争奪戦になっていた」

FAとなったコペックは最大のお買い得品となるのか(C)Getty Images

ドジャースからFAとなったマイケル・コペックが、『MLB公式サイト』が紹介した「思っている以上に優秀かもしれないFA選手」のひとりに選ばれている。

同サイトは「この冬、コペックはエドウィン・ディアスやデビン・ウィリアムズのような大物リリーバーほど話題にはなっていない。FA直前のシーズンにケガに悩まされたためだが、健康な時のコペックの支配力は誰にも引けを取らない」と評価している。

記事では「2024年にドジャースがワールドシリーズを制覇した際、彼は最も打たれないリリーバーのひとりだった。もし1年早くFAになっていれば、100マイルの剛速球と90マイル前半のカットボールを操る最強のセットアッパーとして、争奪戦になっていたはずだ」と記した。

今季は14試合で防御率2.45の成績に終わったが、「昨季の限られた登板でも、フォーシームは平均球速156.9キロで被打率.103、カットボールは平均球速147キロで空振り率53.3%という驚異的な数字を叩き出している」と説明。