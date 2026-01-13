「幸せそうだ」くみっきー、イケメン夫の顔出しショット公開「本当に多くのことを乗り越えてきた気が」
モデルでタレントの舟山久美子（くみっきー）さんは1月12日、自身のInstagramを更新。美男美女の夫婦ショットを公開しました。
【写真】くみっきーのイケメン夫
投稿のほかの写真では、夫と子どもの親子ショットも。家族仲良しな様子が伝わってきます。
コメントでは、「お誕生日おめでと」「可愛くて素敵です」「素敵なご家族ですね」「わたしにとって永遠の憧れの夫婦」「毎年言っているかもですが、お二人は私の理想のご夫婦です」「くみちゃん幸せそうだ」と、祝福と称賛の声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】くみっきーのイケメン夫
「素敵なご家族ですね」くみっきーさんは「先日、大切な夫がまたひとつ歳を重ねました！」と報告し、写真を9枚載せています。1枚目はイケメンな夫との顔出しの夫婦ショットです。夫については「今日まで2人で、本当に多くのことを乗り越えてきた気がします」「正直、ぶつかることも増えたけれど、その都度話し合い、歩み寄り、互いが納得いく『着地点』を必死に探り合った日々で」「これからも、一番近くで支え合い、高め合える最高のパートナーでいられるよう、私もしっかり愛を注ぎたいと思います」と、感謝の気持ちなどを記しています。
コメントでは、「お誕生日おめでと」「可愛くて素敵です」「素敵なご家族ですね」「わたしにとって永遠の憧れの夫婦」「毎年言っているかもですが、お二人は私の理想のご夫婦です」「くみちゃん幸せそうだ」と、祝福と称賛の声が寄せられました。
「小さな幸せを噛み締める日々です」7日の投稿でも「最近の家族の日常」を披露していたくみっきーさん。「小さな幸せを噛み締める日々です」と、わんぱくな子どもたちの様子を明かしているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)