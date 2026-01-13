イトーヨーカ堂（以下、イトーヨーカドー）は、1月9日から、全国のイトーヨーカドーおよびヨークフーズ、ヨークマートなど180店舗において、バレンタイン商品の展開を順次開始した。

近年のバレンタインは、大切な人への贈り物だけでなく、「この時期にしか買えないチョコレート」を自分へのご褒美として楽しむ、「自分チョコ」の需要が年々拡大している。こうした消費者ニーズの変化に応え、今年は「ココロときめく、季節。」をテーマに掲げ、消費者に「楽しさ」や「わくわく」を感じてもらえるよう、取り扱いアイテム数を昨年に比べ約1割拡大し、一人ひとりが思い思いのバレンタインを楽しめるよう、幅広いラインアップを取り揃えた。

なかでも、イトーヨーカドー限定のオリジナル商品として、「きのみとショコラセレクション」「サンリオキャラクターズ×ゴンチャロフ」「Netflixコラボレーション商品」「MINT MANIA（ミントマニア）」など、「この時期だけ」「ここでしか手に入らない」特別な商品を多数取り揃えた。さらに、素材や製法にこだわった商品として、「GODIVA カステラ オ ショコラ」や「茶乃逢 プレミアム 抹茶スイートチョコレート」など、特別感を味わえる商品も展開する。

一方で、原材料価格の高騰が続く中でも、気軽にバレンタインを楽しんでもらえるよう、1個100円（税別）から購入できる個食タイプのフィナンシェをはじめ、個包装菓子やチョコレートの新規ブランドを新たに導入し、個包装商品のラインアップを拡充する。また、毎年好評を得ている、好きなお菓子を自由に詰め合わせて“自分だけのギフト”が作れる「お菓子クラブ缶」は、今年も人気デザイナー・北澤平祐氏による描き下ろしイラストを採用した、2種類のデザインを用意した。

今年のイトーヨーカドーのバレンタインは、自分へのご褒美から大切な人へのギフトまで、さまざまなシーンで“わくわく”を感じてもらえる特別なチョコレートを届ける。



「ガトー・ド・ボワイヤージュ バラ菓子」

イトーヨーカドー限定「ガトー・ド・ボワイヤージュ バラ菓子」は、キャラメルフィナンシェ、オレンジフィナンシェ、チョコチップフィナンシェ、フィナンシェ、キャラメルマドレーヌ、マドレーヌの6種を用意した。



「AKI プレミアムもみじ1個 チョコ／いちご／レモン」

イトーヨーカドー限定「AKI プレミアムもみじ1個 チョコ／いちご／レモン」は、ドーナツ生地をもみじの形で焼き上げ、チョコレートをコーティングしている。チョコ、いちご、レモンの3種を用意した。



「GODIVA カステラ オ ショコラ 4切」

イトーヨーカドー・イズミ限定「GODIVA カステラ オ ショコラ 4切」は、ベルギー産ダークチョコレートを練り込んだ生地に、ココアパウダーの深みとチョコレートチップのカカオの香りを添えてじっくり丁寧に焼き、ふわっと軽やかな口当たりながら、しっとりとした重厚感も満足感もあるひと切れとなっている。



「茶乃逢 プレミアム 抹茶スィート チョコレート 4個」

イトーヨーカドー・ヨーク先行販売「茶乃逢 プレミアム 抹茶スィート チョコレート 4個」は、京都上鳥羽に構える抹茶スイーツのカフェ「茶乃逢」監修のブランド、茶師十段小林裕氏のお茶を使ったお茶を食す味わいのプレミアムなチョコレートになっている。



「『MINT MANIA』ミントスティックチョコ 8本 A」

イトーヨーカドー・ヨーク限定「『MINT MANIA』ミントスティックチョコ 8本 A」の「MINT MANIA」は「SWEET＆COOL」をモットーにミントチョコレートをテーマにしたオリジナルブランド。グラデーションが楽しめるスティックは全部で9種となる。



「クローネ・ド・ショコラ ベルジャンアソート 8コ」

イトーヨーカドー・ヨーク限定「クローネ・ド・ショコラ ベルジャンアソート 8コ」は、チョコレート王国ベルギーから直輸入の上質な味わいのショコラ。この時期だけに購入できるショコラを楽しんでほしい考え。



「きのみとコレクション」

イトーヨーカドー・ヨーク限定「きのみとコレクション」は、ヨーロッパ伝統のお菓子「エンガディーナ」と「チョコフィナンシェ」そして、2種のドラジェを丁寧に作った。



「ASOFORET×白い貴婦人 タブレット ナッツミルク 1枚」

イトーヨーカドー・ヨーク新登場「ASOFORET×白い貴婦人 タブレット ナッツミルク 1枚」は、カカオ40％のミルクチョコレートに香ばしいナッツをプラスしたアクセントに、カカオの豊かな香りとナッツの心地よい食感が絶妙に調和した一枚となっている。



「Netflix カクテルチョコレート」

イトーヨーカドー限定「Netflix カクテルチョコレート」は、甘くて、ほんのり酔わせる。キッス・イン・ザ・ダークやマルガリータなど、5 つのカクテルをイメージしたチョコレート。それぞれに秘められた“カクテル言葉”を添えて。



「Netflix スモーキーチョコレート」

イトーヨーカドー限定「Netflix スモーキーチョコレート」は、一口食べれば、ふわりと広がるスモーキーな薫香。大人の味わいを楽しめる、燻製風味のチョコレートになっている。



「サンリオキャラクターズ×ゴンチャロフ サンリオキャラクターズ オープンカー缶 19個」

イトーヨーカドー・ヨーク・ヨークベニマル・イズミ限定「サンリオキャラクターズ×ゴンチャロフ サンリオキャラクターズ オープンカー缶 19個」は、「アメリカンダイナー」前に集まったクロミ、マイメロディ、ポムポムプリン、ハローキティ、シナモロールを描いた立体缶に、キャラクターの顔型プリントチョコレートをはじめ、キャラクター勢ぞろいのチョコレートを詰め合わせた。缶はこのブランドのために描き下ろされたオリジナルデザインとなっている。



「サンリオキャラクターズ×ゴンチャロフ サンリオキャラクターズ コレクター缶」

イトーヨーカドー・ヨーク・ヨークベニマル・イズミ限定「サンリオキャラクターズ×ゴンチャロフ サンリオキャラクターズ コレクター缶」は、クロミ、マイメロディ、ポムポムプリン、ハローキティ、シナモロールの様々なポーズを描いた、12種類の薄板型チョコレートを、キャラクターデザイン満載の蝶番缶に詰め合わせた。



「エンガディーナ 8個（バレンタインパッケージ）」

イトーヨーカドー・ヨーク限定「エンガディーナ 8個（バレンタインパッケージ）」は、くるみをじっくり煮つめたキャラメルと合わせ、クッキーでサンドした。この時期だけの限定パッケージで届ける。



「お菓子クラブ缶（女の子）」

イトーヨーカドー限定「お菓子クラブ缶（女の子）」は、人気イラストレーターの北澤平祐氏が描いた女の子のデザイン。自分だけのオリジナル詰合せを楽しんでほしいという。



「お菓子クラブ缶（動物）」

イトーヨーカドー限定「お菓子クラブ缶（動物）」は、人気イラストレーターの北澤平祐氏が描いた動物（鹿）のデザイン。ポケットサイズの缶で自分だけのオリジナル詰め合わせを楽しんでほしい考え。



「ズートピア アイシングクッキー棒（ニック・ジュディ）」

イトーヨーカドーネット通販限定「ズートピア アイシングクッキー棒（ニック・ジュディ）」は、ディズニー映画「ズートピア」の人気キャラクター、ニックとジュディがデザインされた、イトーヨーカドーネット通販限定販売のクッキーがかわいい棒付きスタイルになっており、写真映え抜群な商品となっている。

［小売価格］

ガトー・ド・ボワイヤージュ バラ菓子：各108円

AKI プレミアムもみじ1個 チョコ／いちご／レモン：各291円

GODIVA カステラ オ ショコラ 4切：1620円

茶乃逢 プレミアム 抹茶スィート チョコレート 4個：1620円

「MINT MANIA」ミントスティックチョコ 8本 A：1598円

クローネ・ド・ショコラ ベルジャンアソート 8コ：1134円

きのみとコレクション：3024円

ASOFORET×白い貴婦人 タブレット ナッツミルク 1枚：1617円

Netflix カクテルチョコレート：1188円

Netflix スモーキーチョコレート：1296円

サンリオキャラクターズ×ゴンチャロフ サンリオキャラクターズ オープンカー缶 19個：2376円

サンリオキャラクターズ×ゴンチャロフ サンリオキャラクターズ コレクター缶：1512円

エンガディーナ 8個（バレンタインパッケージ）：1188円

お菓子クラブ缶（女の子）：550円

お菓子クラブ缶（動物）：385円

ズートピア アイシングクッキー棒（ニック・ジュディ）：864円

（すべて税込）

［発売日］1月9日（金）

