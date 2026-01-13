ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事が展開する「大きいサイズの店フォーエル」は、1月10日から、フレッシャーズ向けに「褒められメンズセット」を発売した。スーツからシューズ、小物までビジネスシーンに必要な9点を2万9900円（税別）でトータルコーディネートできる家計応援企画となる。こちらのセットにオススメの「フレッシャーズ 2万9900円（税別）セット対応 エントリープライスセットアップ」を大きいサイズ展開（3L〜6L）で発売する。

同商品は機能性に優れたAIR SUITシリーズの大きいサイズ展開として、縦横ストレッチ性に優れた素材を採用し、動きやすさと窮屈感の軽減を実現した。また、防シワ性、UVカット機能、吸水速乾機能（防シワ性・UVカット・吸水速乾機能：ボーケン品質評価機構 品質検査報告書No.H331−25−05184−1から確認）など、ビジネスシーンでの快適さを追求した機能を搭載。上下が別々のセットアップスタイルなので、それぞれ最適なサイズを選べ、体型に合わせたフィット感が得られる。さらに、環境や家計にも配慮し、上着の第1ボタンには力ボタン、パンツには大型股シックを取り付けるなど耐久性を高め、長く着用できるよう設計している。家庭洗濯も可能で、クリーニング代の節約にもつながる実用的な一着となっている。物価高騰の中、新社会人の新生活をトータルでサポートする、コストパフォーマンスに優れた商品となっている。

商品特長は、上下別々のサイズが選べるセットアップで体型に合わせたフィット感を実現した。縦横ストレッチ素材採用で動きやすく、防シワ性・UVカット・吸水速乾機能を搭載している。耐久性を高める力釦・大型股シック採用と家庭洗濯可能で長く着用できる環境配慮設計となっている。

［小売価格］

AIR SUIT ストレッチ無地 2Bジャケット：1万3900円

AIR SUIT ストレッチ無地 ノータックパンツ：6000円

（すべて税別）

［発売日］1月10日（土）

はるやま商事＝https://haruyama.jp

大きいサイズの店フォーエル＝https://foel.jp