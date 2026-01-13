ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードのうち「『あなた』のうれしい」の一環として、はごろもフーズと、フジッコとコラボレーションした、「シーチキンとこんぶのおだしごはん」、「シーチキンと塩こんぶのだし醤油パスタ」、「シーチキンと塩こんぶとブロッコリーのサラダ」の3種類を、1月13日から関西地方（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県（一部店舗を除く）、三重県（一部店舗））のファミリーマート約2600店で発売する。

また、店内に設置されたデジタルサイネージ「FamilyMartVision」において、同コラボ商品の魅力を伝える映像を放映する。売場と連動した視覚的な訴求を行うことで、来店した消費者へ「旨み素材を活かした美味しさ」をダイレクトに届ける。

今回、静岡県の食品メーカー「はごろもフーズ」の「シーチキンマイルド」と兵庫県の食品メーカー「フジッコ」の「ふじっ子 塩こんぶ」、「昆布佃煮」とコラボし、昆布をベースとした「だし文化」が発達した関西地方で、馴染みのある「だし」の旨みを感じられる3種類を発売する。おだしの味わいとシーチキンマイルド、昆布佃煮の旨さが特長の「シーチキンとこんぶのおだしごはん」や、素材の旨みが引き立つだし醤油の風味が特長の「シーチキンと塩こんぶのだし醤油パスタ」、おつまみにもぴったりの塩こんぶがアクセントの「シーチキンと塩こんぶとブロッコリーのサラダ」など、期間限定でしか味わえないダブルコラボ商品となる。この機会に是非楽しんでほしい考え。

はごろもフーズは、「『シーチキン』のおいしさをより多くの消費者に届けたいという思いから、関西で受け継がれてきた『だし文化』とのコラボレーションに取り組んだ。シーチキンの原料の一つであるかつおは旨み成分を豊富に含む海の恵み。海の食材同士の深みのある味わいを、ぜひこの機会に楽しんでほしい。期間限定のオリジナルメニューを見逃さずに」とコメントしている。

フジッコは、「『ふじっ子 塩こんぶ』や『昆布佃煮』は昆布文化が根強い関西では人気の超定番。まさに『だし＋調味料』を一体化させた万能調味料。『昆布と豆の未来を創造する』という当社の思いから、今回のコラボレーションに参画する。『つぎつぎ、わくわく』するような、旨みの重なりをこの機会に是非楽しんでほしい」とコメントしている。



「シーチキンとこんぶのおだしごはん」

「シーチキンとこんぶのおだしごはん」は、はごろもフーズ社の「シーチキンマイルド」とフジッコ社の「昆布佃煮」を使用している。「シーチキンマイルド」と和風だしつゆ、白だし、こんぶだしで炊き上げた旨みのあるごはんに、シーチキンと昆布佃煮をご飯の上にのせマヨソースをかけた優しい仕立ての味わいとなっている。



「シーチキンと塩こんぶのだし醤油パスタ」

「シーチキンと塩こんぶのだし醤油パスタ」は、だし醤油で仕立てたパスタに、シーチキンとふじっ子 塩こんぶを合わせ、相乗効果で美味しさを引き出した。大根おろしでさっぱりとさせつつ、唐辛子のピリッとした辛みがアクセントになり、最後まで飽きのこない和風の味わいとなっている。



「シーチキンと塩こんぶとブロッコリーのサラダ」

「シーチキンと塩こんぶとブロッコリーのサラダ」は、「シーチキンマイルド」と「ふじっ子 塩こんぶ」を使用したサラダ。シーチキンとフジッリのサラダに、塩こんぶとブロッコリー、ゆで卵を組み合わせたおかずにもおつまみにもなる仕立てになっている。

［小売価格］

シーチキンとこんぶのおだしごはん：398円

シーチキンと塩こんぶのだし醤油パスタ：450円

シーチキンと塩こんぶとブロッコリーのサラダ：328円

（すべて税込）

［発売日］1月13日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp