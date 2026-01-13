松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、1月14日午後3時から、「オニオンチーズチキンかつ」を発売する。



左から：「オニオンチーズ肉厚チキン“むね”かつ定食」「オニオンチーズチキン“もも”かつ定食」

松のやから、鶏肉をカラッと揚げたやわらかチキンかつに、オニオン×チーズのソースを合わせた「オニオンチーズチキンかつ」が登場する。チキンかつは、店舗で手間暇かけてパン粉付けし、サクサクの食感を楽しめる。そこに、やみつきになるオニオンとチーズソースを合わせれば、ご飯との相性抜群の逸品に。ガーリックの香りが食欲をそそる。また添えられたポテトサラダを崩して一緒に頬張れば、よりまろやかな味わいへと変化する。この機会にぜひ「オニオンチーズチキンかつ」を賞味してほしい考え。

［小売価格］

オニオンチーズ肉厚チキン“むね”かつ定食：990円

※松屋・松のや併設店では販売していない

オニオンチーズチキン“もも”かつ定食：990円

単品 チーズ：200円

単品 オニオンソース：150円

（すべて税込）

※持ち帰り可能。持ち帰りのみそ汁は、別途料金が必要となる

［発売日］1月14日（水）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp