

「MIZUNO NEO ZEN 2」

ミズノは、ソールとアッパーの素材や構造をアップデートし、軽量性とバウンス感に加え、安定性とフィット感を追求した高機能デイリートレーナー「MIZUNO NEO ZEN 2（ミズノネオゼンツー）」を、1月16日に全国のミズノランニング品取扱店で発売する。

一昨年12月に発売した初代モデルから進化した同製品は、ミッドソールに超臨界発泡技術を採用した「MIZUNO ENERZY NXT（ミズノエナジーネクスト）」の進化バージョンを搭載。ソール構造も見直すことで、安定性の向上を目指した。また、アッパー素材や構造のアップデートで、快適なフィット感を追求している（同社調べ。設計などによって、効果や感じ方には個人差がある。機能性を保証するものではない）。

軽量性を重視し、ペースや距離にとらわれず、走ることを楽しみたいランナーにおすすめとなっている。

「MIZUNO NEO ZEN 2」の特長は、超臨界発泡技術を採用した「MIZUNO ENERZY NXT」の進化バージョンを搭載。前足部ラバー領域の見直しや後足部の設計変更によって、「MIZUNO NEO ZEN」シリーズの特長である、軽量性とバウンス感に加え、安定性の向上を目指した。

アッパーには「エンジニアードメッシュ」とニットの組み合わせを採用。ヒールカウンターの素材見直しや、かかと内部へのスポンジ搭載で、かかとの収まりを改善し、快適なフィット感を追求している。

ミズノ独自のソール構造「SMOOTH SPEED ASSIST」を搭載し、ふくらはぎ周辺の筋肉負担を軽減。スムーズなミッドフット走法をアシストし、効率的なランニングをサポートする（下腿三頭筋の伸張性収縮の一般的な指標とされる「足関節底屈トルクの負の仕事」を、社外被験者を用いた実験によって測定。時速12kmでの走行時にミッドフット、フォアフット走法におけるスムーズスピードアシスト機能搭載商品と、非搭載商品（同社）間での「足関節底屈トルクの負の仕事」の値を比較し、搭載品において値が低減されることを確認）。

アッパーの本体裏地、インソールの表面、靴ひもにそれぞれ90％以上のリサイクル素材を使用している。ミズノは、持続可能な社会の実現に向けて挑戦を続け、いつまでもスポーツが楽しめる豊かな地球環境を守り、次世代に引き継ぐことを目指している。

［小売価格］1万7600円（税込）

［発売日］1月16日（金）

ミズノ＝https://jpn.mizuno.com