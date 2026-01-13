【ごみ清掃芸人】としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが、自身のXを更新し、"今日のごみトリビア"を紹介しました。

滝沢さんは、ケチャップやソースなどの空になった食品用プラスチック容器の画像を添えて、「このように汚れが付いているものは、洗うのも大変なので、プラスチック資源ではなく、可燃ごみで大丈夫です」と説明。









さらに、軽く洗い流されたカップ麺の容器の画像を添えて、「カップラーメンに色素が沈着している（程度なら）虫が寄ってきませんが、実際に食べ物が付いていると不衛生になってしまうので、洗わない場合ごみでお願いします！」と、汚れが落ちない場合は、無理に資源ごみで出さずに、可燃ごみで出すよう呼びかけました。









滝沢さんは、日々SNSを通じ「ごみトリビア」を投稿し、啓発活動に努めています。









※ごみの分別方法やリサイクルの方法は自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。







【担当：芸能情報ステーション】