歌手松山千春（70）が11日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。高市早苗首相が23日に召集される通常国会冒頭での衆院解散を検討していることについて私見を述べた。

「今年早々にですね、高市さんが衆議院を解散するんじゃないかっていうね、うわさが立ってましてね。要は1月27日に告示して2月20日投票日。これが一番早いパターンのね、解散予定なんですけどね」と切り出した。

「何をもって解散したいのだろうか。確かに自民党1党では、衆議院は…参議院ではもちろんですけどね、過半数取れてませんから、ここで高市支持、支持率は高いですからね。70％近くありますからね。ただ、自民党支持となると、30％近くですからね。果たして選挙やって、高市支持がワーッと上がって自民党が過半数取れるのか。あとは、他の政党が勢いを増すのか、分かりませんけどね」と語った。

そして「ある意味、高市さんとしては総理としては1つの賭けに出るんだろうか。いつかは自分であれ…総理大臣になったらな、やりたいらしいよ、自分で『解散！』って言って。自分の顔でこれだけの結果を、いわゆる過半数取れた取れなかったっていうね。そいういうところを見せたくなるっていうね、状態なんだけどな」と高市氏の心中を察した。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。