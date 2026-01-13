ピースの又吉直樹が１２日、日本テレビ系「大悟の芸人領収書」で、「芸人はテレビに出る事にこだわれ」と訴えた。

又吉は「テレビがいかに重要か。５０、６０、７０代はテレビしか見ていない人がいっぱいいる。ボクの親戚なんかテレビの前から動いてない」といい、作家業で徹夜してかき上げた後、実家に行ったところ、又吉がほとんどテレビに出ていないことから、母親から「あんた、最近休んでんの？」と言われてしまったという。

「親戚も『生活大丈夫か？』と本当に言われる。その世代、テレビをとにかく見ているので、テレビに出てないイコール仕事をしてない（と思っている）」ともいい、「日本全体で考えたら、その世代は圧倒的人数。テレビの出て顔を覚えてもらえるのは大事。出れば出るほど親近感」と訴え。

最近テレビに出なくなり、なにか変わったことはあるか？と聞かれた又吉は「先生みたいな扱いに、よりなってしまう」と芥川賞作家としての面がより強調されてしまうといい「先生の扱いはほんま、しんどい。何を言っても意味があるのかなって思われる」と訴えていた。