「Steam探偵フェス」1月19日10時まで実施。「大逆転裁判」など人気タイトルが割引対象に
Steamは「Steam探偵フェス」を1月19日まで実施している。期間中、推理系アドベンチャーゲームが割引対象となっている。
本セールでは、箱庭を舞台に自動生成される事件を解決していく「Shadows of Doubt」や、牢屋敷を捜査する少女たちに紛れ込んだ魔女を処刑するミステリー「魔法少女ノ魔女裁判」、明治時代の日本とロンドンを舞台に法廷バトルを繰り広げる「大逆転裁判1＆2 -成歩堂龍ノ介の冒險と覺悟-」などが対象となっている。
「逆転裁判」シリーズは「逆転裁判123+456 コレクション」や「逆転検事1+2 御剣セレクション」の対象となっている。春休みやゴールデンウィークの連休に向けて、人気作をコレクションしておくのもよさそうだ。
Shadows of Doubt：1,400円（50％引き）
魔法少女ノ魔女裁判：2,800円（20％引き）
大逆転裁判1＆2 -成歩堂龍ノ介の冒險と覺悟-：1,996円（60％引き）
逆転裁判123+456 コレクション：3,145円（55％引き）
(C) Copyright 2023 COLEPOWERED GAMES LTD. All rights reserved. Published by Fireshine Games. "Fireshine Games" is a trademark of Sold Out Sales & Marketing Limited.
(C) 2024 Re,AER LLC./ Acacia
Chinese regions: Licensed to and published by CIRCLE LINE GAMES
(C) CAPCOM CO., LTD. 2021 ALL RIGHTS RESERVED.