綾瀬はるか「紅白」オフショット公開 美スタイル輝くノースリドレス姿に「圧倒される美しさ」「エレガントで素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/01/13】女優の綾瀬はるかのスタッフ公式Instagramが1月12日に更新された。綾瀬が司会を務めた「第76回NHK紅白歌合戦」（2025年12月31日、東京・渋谷 NHKホール）のオフショットが公開され、話題を呼んでいる。
【写真】40歳大河女優「圧倒される美しさ」ノースリドレスで素肌全開
投稿では「年末の思い出」「素敵な写真が撮れていました！」「ぜひご覧ください」と伝え、上品なプリーツスカートが特徴の真っ赤なノースリーブドレスを着用したショットを披露。美しい肩のラインと透明感溢れる素肌が輝いている。他に、メイク中の様子やリラックスした表情で食事をとる姿なども載せられている。
綾瀬の美しいスタイルに、ファンから「女神降臨」「エレガントで素敵」「圧倒される美しさ」「存在感すごい」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳大河女優「圧倒される美しさ」ノースリドレスで素肌全開
◆綾瀬はるか、美スタイル輝くノースリーブドレス姿披露
投稿では「年末の思い出」「素敵な写真が撮れていました！」「ぜひご覧ください」と伝え、上品なプリーツスカートが特徴の真っ赤なノースリーブドレスを着用したショットを披露。美しい肩のラインと透明感溢れる素肌が輝いている。他に、メイク中の様子やリラックスした表情で食事をとる姿なども載せられている。
◆綾瀬はるかの美スタイルに反響
綾瀬の美しいスタイルに、ファンから「女神降臨」「エレガントで素敵」「圧倒される美しさ」「存在感すごい」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】