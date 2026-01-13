ILLIT、“魔法少女”の世界観で魅了…日本オリジナル曲『Sunday Morning』MV公開

ILLIT（アイリット）が、神秘的な“魔法少女”の感性でグローバルファンの心を射抜いた。

ILLITは、1月13日午前0時にHYBE LABELSのYouTubeチャンネルを通じて、日本2ndデジタルシングル『Sunday Morning』のMVを公開した。

MVは、日曜日にだけオープンする魔法のレストランを舞台に、ILLITの物語を描いている。特別な客人を迎えるため万全の準備を整えたメンバーたちの表情には、期待とときめきがあふれている。やがて、客人がILLITの作った魔法の料理を口にすると、幻想的な瞬間が次々と広がっていく。突然現れたキャラクターたちとILLITが一緒に踊るシーンは、見る者に楽しさを届ける。

一部公開されたパフォーマンスも注目を集めた。ILLITは、マイクを握って熱唱するユーモラスな動きや、頬をつつく可愛らしい振り付けなどを通じて、爽やかな魅力を放った。

『Sunday Morning』は、誰にも止められない恋の偉大な力を描いたJ-POPロックスタイルの楽曲。今すぐ好きな相手に会いに行きたくなる、日曜日の朝のきらめく感情と淡い切なさが込められている。明るく躍動感あふれるメロディーと調和したILLITの爽やかなボーカルが、引きつける。

『Sunday Morning』は、1月12日に初放送された日本のTVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期のオープニングテーマに起用され、日本の10代〜20代から高い反響を得ている。また、同曲の制作には、TikTokでシンドローム級ヒットを巻き起こした楽曲『愛とU』を歌った2000年生まれのアーティスト・Mega Shinnosukeが参加。ILLITならではのトレンディなカラーを最大限に引き出しており、ショート動画での拡散力にも期待が集まっている。

一方、ILLITが昨年11月にリリースした1stシングルのタイトル曲『NOT CUTE ANYMORE』の人気も拡大を続けている。同曲は、世界で最も多くストリーミングされた楽曲を集計するSpotify「ウィークリートップソング・グローバル」に6週連続（集計期間1月2日〜1月8日）でランクイン。また、米ビルボード「Bubbling Under Hot 100」で10位（1月10日付）を記録し、メインソングチャート「Hot 100」へのランクインも目前に迫っている。

こうした人気を追い風に、ILLITは韓国の音楽番組への再出演を果たし、同曲はMelon「トップ100」で14位（1月11日付）までランクアップするなど、勢いを加速させている。

◇ILLITとは？

2023年6〜9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。