HANA「ノノガ出身」ふみのとの再会ショットにファン歓喜「運命共同体」「記念日が一緒なの最高」
【モデルプレス＝2026/01/13】7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）のInstagramが2026年1月11日、更新された。HANAを輩出した人気オーディションプロジェクト「No No Girls」ファイナリスト・ふみのとの再会ショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】HANA＆ふみの、ファン感動の再会ショット
「No No Girls」のファイナリストで、1月11日にちゃんみなが主宰するレーベル「NO LABEL ARTISTS」第1弾アーティストとしてデビューしたふみの。これを受け「No No Girls」出身のHANAは「2026.01.11」と添えて、ふみのとの集合ショットを投稿した。HANAとふみのは右手の親指、人差し指、中指を広げて“F”のようなポーズを披露している。
「この投稿には「本当におめでとう」「運命共同体だね」「ポーズ気になる！」「号泣案件」「再会胸熱」といった声が多数。また2025年1月11日に「No No Girls」の最終審査で、デビューメンバーとグループ名が発表されたことから「HANAも1周年おめでとう」「記念日が一緒なの最高」といった声が寄せられている。
「No No Girls」に参加し、約7,000人の応募者の中から最終選考まで進出したファイナリスト10人の1人。オーディション以前よりSNSを中心にギター弾き語り動画を投稿し、まっすぐで飾らない歌声と表現力で注目を集めてきた。高い歌唱力に加え、ギターやピアノを弾きこなす多才さを兼備。1月11日、活動名を「ふみの」とし、ちゃんみなが主宰するセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」第1弾アーティストとしてデビュー。シンガーソングライターとして、新たな一歩を踏み出す。
BMSGがプロデューサーにちゃんみなを迎えたガールズグループオーディション「No No Girls」。最終審査「No No Girls THE FINAL」は満員のKアリーナ横浜で開催され、YouTube配信の最大同時接続者数が56万人を超えるなど大きな話題を呼んだ。同オーディションから誕生したHANAはB-RAVE（BMSG傘下の新マネジメント組織）に所属し、2025年4月に「ROSE」でメジャーデビューを果たした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆HANA、ノノガ出身・ふみのと再会
◆HANA＆ふみのの再会ショットに反響
◆ふみのプロフィール
◆HANAが誕生「No No Girls」って？
【Not Sponsored 記事】