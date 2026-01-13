SEVENTEEN・ドギョム×スングァン、新曲『Blue』で“正統派バラードブーム”到来？韓国内外チャートで好発進

SEVENTEENの“メボズ（メインボーカルズ）”ことドギョム×スングァンが、“正統派バラードブーム”を巻き起こすかに関心が集まっている。

その理由は、訴求力の高いボーカル、繊細な感情表現、感性的なストーリーテリングの三拍子がそろった新曲『Blue』にある。

【写真】「日本で…」スングァン、CARATとの遭遇エピソード

1月12日18時に公開された『Blue』は、「異なる歩幅の愛」をテーマに、感情の深さとスピードがすれ違う瞬間を捉えた楽曲だ。次第に遠ざかっていく関係の気配を感じながらも、簡単には気持ちを手放せない恋人の切ない感情が、ドギョム×スングァンの哀切なハーモニーで表現されている。

ドギョム×スングァンは、“スーパーアイドル”と呼ばれるK-POPグループのユニットでありながら、あえて正統派バラードを選択し、音楽ファンの耳をつかんだ。簡潔なピアノと華やかなオーケストラの調和、起承転結を落ち着いて積み上げた叙事的な構成、詩的な歌詞、そして何より“メボズ”の名声にふさわしい安定した歌唱力が重なり、「冬のバラード」の真髄を完成させている。

俳優イ・ユミ、ノ・サンヒョンが出演したシネマバージョンのミュージックビデオは、7分を超える長尺で制作され、圧倒的な没入感を与えている。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）ドギョム（左）とスングァン

厳しい寒さを溶かすドギョム×スングァンのボーカル力に、グローバルファンも呼応した。『Blue』はリリース直後、Bugsのリアルタイムチャートで2位に初登場し、1時間後には1位を記録。Melon「TOP100」やGenieのリアルタイムチャートにもランクインした。

海外での反響も大きい。同曲は、世界5つの国・地域でiTunes「トップソング」1位を獲得するなど、計12の国・地域でトップ10入りを果たした。カムバックに先立ってサプライズ公開されたボーカルチャレンジは、再生数1億5000万回を超えている。

オンラインでは、「毎年冬に聴きたくなる曲」といった好評が相次ぐ。ドギョム×スングァンの切ない感性が、冷え込む季節とよく合うという評価だ。「アイドルのメインボーカルを超えている」「2人の音色が互いを引き立て合っている」など、卓越した実力を称賛する声も絶えない。

『Blue』が収録された1stミニアルバム『Serenade』も好調だ。アルバム販売量集計サイト・HANTEOチャートによると、『Serenade』はユニットアルバムとしては異例となる発売初日52万枚超の売り上げを記録し、ハーフミリオンセラーを達成した。

さらに、7つの国・地域でiTunes「トップアルバム」1位を席巻し、「ワールドワイドiTunesアルバム」では2位にランクイン。中国最大の音楽プラットフォームQQミュージックの「デジタルベストアルバム」EP部門の日間チャートでも首位に立った。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）

ドギョム×スングァンは、1月15日のMnet『M COUNTDOWN』を皮切りに、16日のKBS 2TV『ミュージックバンク』、19日のSBS『人気歌謡』など音楽番組に出演し、“K-POP正統派ボーカルデュオ”としての存在感を示す予定だ。

これに先立ち、ドギョムは本日（13日）、YouTubeチャンネル「KBS Kpop」の人気番組『リムジンサービス』に出演。14日には『GOING ドギョム×スングァン スペシャル：悪党プド』第2編がファンのもとへ届けられる。

（記事提供＝OSEN）

◇ドギョム（DK） プロフィール

1997年2月18日生まれ。本名イ・ソクミン。韓国・ソウル出身。身長178cm。芸名“ドギョム”の漢字表記は“道兼”で、「さまざまな道を兼ねる人、多芸多才な人になるように」という意味が込められている。SEVENTEEN内ではボーカルチームに所属しており、練習生の時点でメインボーカルに内定していたほど歌唱力が高い。一方でギャグセンスが秀逸であることも知られており、ファンの間ではユーモアにあふれた発言や挙動がたびたび話題にのぼる。

◇スングァン プロフィール

1998年1月16日生まれ。本名プ・スングァン。身長174cm。2012年からPLEDISエンターテインメントに所属し、3年2カ月の練習生期間を経てSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインボーカルを担当しており、練習生時代から高い歌唱力に定評がある。一方で、グループ内のムードメーカーとしても知られており、バラエティの分野では高いMCスキルや優れたトーク力がたびたび称賛される。