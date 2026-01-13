辻希美、広々自宅屋上で第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんと2ショット「お目目つぶってて可愛い」「開放的な空間」の声
【モデルプレス＝2026/01/13】タレントの辻希美が1月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。第5子次女の夢空（ゆめあ）ちゃんとの2ショットを公開し、話題となっている。
辻は「屋上が気持ちぃ」「夢目瞑っちゃった」とコメントを添え、写真を投稿。次女・夢空ちゃんを抱っこ紐の中に入れ、自宅の屋上の空気を楽しむ様子を披露した。
同日にはそのほか、クロワッサンを焼く写真や、成人式を祝う写真、抱っこ紐の中でぐっすり眠る夢空ちゃんの写真なども公開している。
また、夫でタレントの杉浦太陽もInstagramのストーリーズを更新し、「ノンとユメに光が」「外が気持ちいいねぇ」と辻と夢空ちゃんが開放的な屋上で日光浴をする様子を載せている。
この投稿には「お目目つぶってて可愛い」「ママの抱っこ気持ちいよね」「まぶしかったのかな？」「安心しきってるね」「屋上広くて凄い」「開放的な空間」などの反響が寄せられている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
