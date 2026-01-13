若槻千夏「顔より大きな髪型」成人式での振袖姿公開 父親顔出し2ショットに「髪型に時代感じる」「鼻と口元がそっくり」の声
【モデルプレス＝2026/01/13】タレントの若槻千夏が1月12日、自身のInstagramを更新。自身の成人式の写真を公開した。
【写真】「顔より大きな髪型」41歳美人タレント、父親顔出しの成人式ショット
若槻は「娘が顔より大きな髪型で成人式を迎えたとしても隣で笑顔でいれる親に私もなります」とつづり、花が描かれた赤の振袖を着用した成人式の写真を投稿。スーツ姿の父親と、髪を高く盛ったボリュームたっぷりのヘアスタイルの若槻が笑顔を見せる様子が収められている。
この投稿に、ファンからは「髪型に時代感じる」「華やかで素敵」「お父様優しそう」「鼻と口元がそっくり」「笑顔が素敵」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
