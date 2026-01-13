【10貫で745円】まぐろ、サーモン、えびなどが入る「6種類」のセットが安い（たっぷり握りフェア開催）
持ち帰りすし店「小僧寿し」は、2026年1月13日(火)〜1月16日(金)の4日間限定で、「たっぷり握りフェア」を開催する。
フェア期間中は、まぐろやサーモン、えんがわなどの定番ネタが、それぞれメインとなる10貫盛を販売。対象商品は全6種類で、好みに合わせて選べる内容となっている。
小僧寿しが「たっぷり握りフェア」を開催
なお、一部地域・店舗では未実施の場合や金額が異なる場合もあり、各店舗の準備数が無くなり次第終了となる。
【まぐろたっぷり】
不動の人気No.１ネタの「まぐろ」がメインの商品。
まぐろたっぷり握り
【サーモンたっぷり】
「サーモン」の程よい脂が好評の逸品。
サーモンたっぷり握り
【えびたっぷり】
子どもに大人気。
えびたっぷり握り
【えんがわたっぷり】
コリコリ食感がクセになる。
えんがわたっぷり握り
【いかたっぷり】
サッパリして美味しい。
いかたっぷり握り
【穴子たっぷり】
甘めのタレが食欲をそそる。
穴子たっぷり握り
◾️販売概要
※一部地域・店舗により未実施の場合や、内容・金額が異なる場合がある
※各店舗の準備数が無くなり次第終了
※写真はイメージ。実際の提供容器と異なる