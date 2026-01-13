【10貫で745円】まぐろ、サーモン、えびなどが入る「6種類」のセットが安い（たっぷり握りフェア開催）

持ち帰りすし店「小僧寿し」は、2026年1月13日(火)〜1月16日(金)の4日間限定で、「たっぷり握りフェア」を開催する。

フェア期間中は、まぐろやサーモン、えんがわなどの定番ネタが、それぞれメインとなる10貫盛を販売。対象商品は全6種類で、好みに合わせて選べる内容となっている。

なお、一部地域・店舗では未実施の場合や金額が異なる場合もあり、各店舗の準備数が無くなり次第終了となる。

〈「たっぷり握りフェア」商品一覧〉

【まぐろたっぷり】

不動の人気No.１ネタの「まぐろ」がメインの商品。

【サーモンたっぷり】

「サーモン」の程よい脂が好評の逸品。

【えびたっぷり】

子どもに大人気。

【えんがわたっぷり】

コリコリ食感がクセになる。

【いかたっぷり】

サッパリして美味しい。

【穴子たっぷり】

甘めのタレが食欲をそそる。

◾️販売概要

※一部地域・店舗により未実施の場合や、内容・金額が異なる場合がある

※各店舗の準備数が無くなり次第終了

※写真はイメージ。実際の提供容器と異なる