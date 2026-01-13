Ｂ型男性に学ぶ『合コンで好印象を与える行動』９パターン
「マイペース」、「ナルシスト」だと思われがちな「Ｂ型男性」ですが、意外と女性に評価されている一面があるようです。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者に聞いた、「Ｂ型男性に学ぶ『合コンで好印象を与える行動』９パターン」をご紹介します。
【１】二次会の場所などをスパッと決める
「優柔不断な男性が多い中で、すぐに場所を決めた男性には、『頼れる！』と思った」（２０代女性）というように、Ｂ型男性の「決断力」に惹かれたという意見です。「誰かが決めてくれるはず」と知らんぷりをせず、自分から「次はカラオケ行こう！」などと仕切ると、女性からの評価が上がるでしょう。
【２】物事をズバズバと言うけど、お世辞や嘘を言わない
「『かわいいね』じゃなくて『不思議なスカートだね』という社交辞令じゃないコメントが新鮮だった」（２０代女性）など、Ｂ型男性の正直すぎる発言に、心を動かされる女性は多いようです。女性に気を使いすぎてうわべだけの言葉を並べるより、たまには本音で向き合いましょう。
【３】「自分のことが好き」と正直に認める
「『マイペースすぎだと言われるけど、それでいいと思ってる』って、自分自身を認めているのがいいなと思った」（２０代女性）など、ありのままの自分の姿を素直に認めるＢ型男性は、女性に好印象を抱かせるようです。普段から自己分析をしっかりしておくといいでしょう。
【４】男友達に過去の暴露話をされても動じない
「『前の彼女の浮気』を暴露されても、『あのときは吐くまで飲んだなー』と淡々と答えていてびっくり」（３０代女性）というように、Ｂ型男性の「懐の深さ」に注目する女性もいます。合コンで都合の悪い話題になっても、冷静に対処できると女性の見る目が変わるでしょう。
【５】「野球を２０年以上続けているんだ…」など、打ち込んでいることについて熱心に語る
「彼女にも一途そう」（２０代女性）というように、なにかに打ち込むことができるＢ型男性は、女性に「大切にしてくれそう」という期待を抱かせるようです。熱中していることがあれば、合コンでその『情熱』を語ってみてはいかがでしょうか。
【６】「恋人には毎日でも『好き』って言いたい」など、ロマンチストな面を見せる
「ずっと新鮮な関係でいられそう」（１０代女性）というように、男性のロマンティックな発言を受けてドキドキしてしまう女性は少なくないようです。たまにはＢ型男性のように、堂々と「恋愛論」を語ってみてはいかがでしょうか。
【７】自分に興味を持たれると、うれしそうな顔をするなどわかりやすい
「『その服いいね』と言っただけなのに、すごく喜ばれてキュンとした」（２０代女性）というように、Ｂ型男性の素直すぎる反応に、「構いたくなる」という女性は多いようです。女性にほめられたら、変に謙遜せず「ありがとう」と素直な笑顔を見せるといいかもしれません。
【８】周りが「えーっ」と言うことでも、「絶対オレはこうだと思う」と自分の考えを貫く
「否定されても、それを貫く強さがかっこいいと思った」（３０代男性）というように、自分の意志を曲げないＢ型男性の勢いに惚れるという意見です。周囲に流されやすいタイプの人は、Ｂ型男性のハートの強さを見習ってみてはいかがでしょうか。
【９】話していない人に声をかけるなど、その場で一番空気を読んでいる
「ほかの男性が内輪話で盛り上がっている中、女性陣にも話を振ってくれた」（２０代女性）など、Ｂ型男性が周りに気を配る様子に好感を抱く女性は多いようです。合コンの場では、率先してみんなの注文をとるなど、気遣いをアピールしてはいかがでしょうか。
コラム中に書かれている血液型の特徴は、あくまで読者から寄せられた一部の意見です。血液型と性格の関連性に科学的根拠はありません。円滑なコミュニケーションのためのヒント程度に楽しんではいかがでしょう。（宮平なつき）
