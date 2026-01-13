【陸上自衛隊 新73式小型トラック(偵察・斥候車)】 6月下旬 発売予定 価格：6,820円

トミーテックは、ミニカー「陸上自衛隊 新73式小型トラック(偵察・斥候車)」を6月下旬に発売する。価格は6,820円。

本製品は、トミーテックがおくる1/64スケールのミリタリーモデルブランド「ARSENIA64（アーセニア・シックス・フォー）」より、自衛隊のワークホースとして、輸送から戦闘まであらゆる任務をこなす小型の汎用車両「新73式小型トラック」をミニカーで表現したもの。

幌を外して銃架を設置した戦闘時の姿を再現しており、3種類の車載機銃とロールバー、差し替え可能な後席パーツも付属し、好みのスタイルで仕上げることができる。

再現した車両は、1996年から調達された通称“前期型”。バンパー上のフォグランプやボンネット上面のエアインテークが特徴で、付属の水転写デカールには、複数の部隊・車両番号表示を収録している。

重量感のあるダイキャストシャーシ、前輪ステアリング機能、サスペンションスプリングなど、ギミック面も充実。前作の幌仕様車や、市販の1/64トミカリミテッドヴィンテージなどと並べて楽しむことができる。

仕様：塗装組立て済みミニカー サイズ：全長 約65mm 素材ボディ：ABSシャーシ：金属

