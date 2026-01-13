¡Úµð¿Í¡Û¡Ö¥¢¥¸¥¢¤ÎÂçË¤¡×¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×¿·¥³¡¼¥Á¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö£¹£°¡×¡¡ÂçÅÄÂÙ¼¨»á¡Ö£¹£³¡×¡Ä¥³¡¼¥Á¿Ø¤ÎÇØÈÖ¹æÈ¯É½
¡¡µð¿Í¤Ï£±£³Æü¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¤ÎÇØÈÖ¹æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢Æü´ÚÄÌ»»£¶£²£¶ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£µð¿Í¤Ç¤Ï£²£°£°£¶Ç¯¤«¤é£²£°£±£°Ç¯¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£º£½©¤Îµð¿Í¥¥ã¥ó¥×¤ÇÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î¥³¡¼¥Á·ÑÂ³¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¡¢²÷Âú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú£±·³¡Û
£¸£³¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ
£·£³¡¡¶¶¾å½¨¼ù¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥Õ
£·£¸¡¡ÀîÁê¾»¹°¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥Õ
£·£´¡¡Â¼ÅÄÁ±Â§¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Á¡¼¥Õ
£¸£¶¡¡£Ú¡¥¥¦¥£¡¼¥é¡¼ÂÇ·â
£¹£°¡¡Íû¾µ¥è¥×ÂÇ·â
£·£¶¡¡µÈÀîÂç´öÆâÌî¼éÈ÷·óÁöÎÝ
£·£¹¡¡µµ°æÁ±¹Ô³°Ìî¼éÈ÷·óÁöÎÝ
£¸£±¡¡¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ
£·£·¡¡Æâ³¤Å¯ÌéÅê¼ê
£¸£¸¡¡¼Â¾¾°ìÀ®¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
¡Ú£²·³¡Û
£·£µ¡¡ÀÐ°æÂöÏ¯Æó·³´ÆÆÄ
£¸£·¡¡¶â¾ëÎ¶É§¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥Õ
£¸£µ¡¡ÏÆÃ«Î¼ÂÀ¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥Õ
£¸£¹¡¡ÅÄ¸ý¾»ÆÁ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
£¹£³¡¡ÂçÅÄÂÙ¼¨ÂÇ·â
£¸£²¡¡ÎëÌÚ¾°¹³°Ìî¼éÈ÷·óÁöÎÝ
£·£±¡¡»³¸ýÅ´ÌéÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ
£·£²¡¡ÂçÃÝ´²Åê¼ê
¡Ú£³·³¡Û
£·£°¡¡²ñÅÄÍ»Ö»°·³´ÆÆÄ
£±£°£³¡¡¶¶ËÜÅþ¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹
£±£°£¶¡¡¼ãÎÓ¹¸¹°¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹
£±£°£²¡¡»ÔÀîÍ§Ìé¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
£±£°£·¡¡Î©²¬½¡°ìÏº³°Ìî¼éÈ÷·óÁöÎÝ
£±£°£´¡¡Ìî¾åÎ¼ËáÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ
£±£°£±¡¡À¾Â¼·òÂÀÏ¯Åê¼ê
¡Ú½ä²ó¡Û
£¸£°¡¡ÌðÌî¸¬¼¡½ä²óÂÇ·â
£¸£´¡¡µ×ÊÝ¹¯À¸½ä²óÅê¼ê